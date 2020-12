Lückenschluss nach 35 Jahren

Die neue Streckenführung der A 281 verläuft laut Plan am Airbusgelände (vorne rechts) vorbei, führt am Flughafenbereich entlang (rechts im Hintergrund) und soll dann auf die A 1 am Zubringer Arsten führen. Am linken Rand: die Neuenlander Straße. Visualisierung: Deges

Die Lücke wird geschlossen – und das nach mehr als 35 Jahren planen, klagen, streiten und beraten. Am Donnerstag setzte Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) zum symbolischen Spatenstich am letzten Teilstück der Autobahn 281 (A 281) in der Neustadt an. Die knapp zwei Kilometer lange Strecke soll ab 2026 fertig sein. Kostenpunkt: 202 Millionen Euro, von denen Bremen 39 Millionen selbst zu stemmen hat.

Er soll Bremens Straßen entlasten, Lärm reduzieren, Abgase verringern und die Wohnqualität erhöhen: Die Arbeiten zum Lückenschluss der A 281 können nun endlich beginnen. Dort, wo seit vielen Jahren die Autobahn einfach endet und Fahrzeuge abfahren müssen, soll in den nächsten fünf Jahren das letzte Teilstück zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße geschlossen werden. Es ist ein Mammutprojekt, das viele Jahre auf großen Widerstand getroffen war – bis im Sommer dieses Jahres das Bundesverwaltungsgericht auch die letzte Klage von Anwohnern und einer Bürgerinitiative zurückgewiesen hatte.

Lückenschluss in Bremen: 50000 Autos täglich

Und so soll sie aussehen, die Streckenführung, die unter anderem den Verkehr auf der Neuenlander Straße von aktuell täglich 50 000 Fahrzeuge auf 10 000 reduzieren soll: Mit dem nun gestarteten Bauabschnitt 2/2 soll der bereits 2008 freigegebene Bauabschnitt 2/1 mit dem Zubringer Arsten der Autobahn 1 verbunden werden. Letztlich entsteht so eine direkte Verbindung zwischen A 27 und A 1. Insgesamt sieben Bauabschnitte umfasst das mehr als 200 Millionen teure Projekt, welches für Bremen „als gigantischer Industrie- und Hafenstandort“ von großer Bedeutung sei, sagte Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Um eine adäquate Anbindung für Airbus, den Bremer Flughafen, das Güterverkehrszentrum (GVZ) und andere Großunternehmen in diesem Bereich zu gewährleisten, brauche es Straßen, sagte Ferlemann. „Und die waren bislang eben extrem belastet.“

+ Symbolischer Akt zum Start: Enak Ferlemann und Maike Schaefer beim Spatenstich an der Neuenlander Straße. © Koller

Am Ende des Bauabschnitts 2/1, wo Autofahrer bis heute gezwungen sind, von der A 281 auf die Neuenlander Straße abzufahren, soll zukünftig die Hochstraße auf einer Länge von rund 370 Metern verlängert und am Rand des Flughafengeländes vorbeigeführt werden. In Richtung A 1 wird der Verkehr zukünftig dann durch einen Tunnel (204 Meter Länge) beziehungsweise ein 270 Meter langes Trogbauwerk fließen. Für die ersten vier Bauabschnitte rechnen die verantwortlichen Projektplaner der Deges mit Verkehrsbehinderungen „in geringem Umfang“. Für die Abschnitte fünf und sechs hingegen mit „erheblichen Auswirkungen“, da Fahrzeuge den noch vorhandenen Tunnel- und Trogbau dann nicht nutzen könnten. Bleiben die Arbeiten im Zeitplan, kann die dann in sich geschlossene A 281 – Bremens teuerstes Verkehrsprojekt mit rund einer Milliarde Euro Gesamtkosten – ab 2026 komplett in Betrieb genommen werden.

Lückenschluss für Autobahn: Richter machen Weg frei

Seit den ersten Ideen für die Gesamtstrecke sind mittlerweile dreieinhalb Jahrzehnte vergangen. Immer wieder legten unter anderem Klagen von Anwohnern und der „Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281“ die Planungen auf Eis. Die Gegner des Ringschlusses kritisierten zum Beispiel die nur wenige Minuten betragende Zeitersparnis der anvisierten Streckenführung sowie die zu hohen Kosten. Eine finale Klage der Initiative wies das Oberverwaltungsgericht in Leipzig im Sommer ab – damit war der Weg frei für den letzten Bauabschnitt. Und nun starten die Arbeiten.