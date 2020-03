Bremer Institut für Produktion und Logistik entwickelt Logistik-Projekt mit mobilen Sensoren

Bremen – Werden für die Produktion erforderliche Güter beschädigt oder zu spät geliefert, kann das zu Nacharbeiten, Eiltransporten und auch zu Produktionsstillständen führen. Aufwand und Kosten dafür können mithilfe einer lückenlosen Qualitätsüberwachung in der Lieferkette deutlich reduziert werden. Genau damit hat sich das Projekt „Sasch“ (Digitale Services zur Gestaltung agiler Supply Chains) beschäftigt. Mit dabei: das Institut für Produktion und Logistik an der Universität Bremen (Biba).

Im Projekt sei ein cyber-physische System entwickelt worden, das „die durchgängige digitale Erfassung qualitäts- und zustandsrelevanter Daten in der Lieferkette ermöglicht“, sagt Biba-Sprecherin Sabine Nollmann. Die ersten Ergebnisse seien am Beispiel von Zulieferteilen für die Automobilindustrie erfolgreich geprüft worden. Und sie sind auch auf andere Branchen übertragbar. Zur Veranschaulichung der komplexen Abläufe hat das Biba-Team einen Modell-Demonstrator angefertigt, der den Einsatz mobiler Sensoren an Produkten, Ladungs- und Transportmitteln in verschiedenen Lieferketten-Prozessen wie Transport, Lagerung und Umladung darstelle, so Nollmann.

Unter der Federführung des Bremer Instituts wurden im Projekt innovative Geschäftsmodelle für verschiedene digitale Services zur Sicherung von Produktqualität und Just-in-Time- sowie Just-In-Sequence-Anlieferungen entworfen. Dazu zählen die Nachverfolgung (Tracking und Tracing) und automatische Benachrichtigungen an Zulieferer und Logistik-Dienstleister bei Auftreten unerwarteter Ereignisse in der Kette. „Angesichts der weltweit verteilten Produktionsnetze und komplexen Lieferketten gilt die Logistik mittlerweile als ein bedeutender, wettbewerbsrelevanter Differenzierungsfaktor“, sagt Biba-Leiter Prof. Dr.-Ing. Michael Freitag. Entsprechend wichtig sei ein umfassendes Monitoring der Waren auf den vielfältigen Transportwegen. „Die Architektur des Sasch-Systems gewährleistet höchstmögliche Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der Datensouveränität“, ergänzt Freitag. Die Akteure im Netzwerk erhielten relevante Statusmeldungen noch vor der Ankunft der Ware.

Partner in dem dreijährigen Projekt mit einem Gesamtumfang von 4,5 Millionen Euro sind die Bremer BLG Logistik-Gruppe, Bosch aus Stuttgart und Queo aus Dresden sowie die Standardisierungsorganisation „GS1 Germany“ aus Köln. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.