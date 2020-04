Losfreie Wochen

Bremen - Von Jörg Esser. Die Innenstadt ist leer. Leblos, nahezu auf Null heruntergefahren. Nur wenige Passanten drehen ihre Runden. Hin und wieder verirrt sich jemand ins Glücksdorf der Bürgerpark-Tombola auf dem Liebfrauenkirchhof, bleibt vor den Werbevitrinen stehen. Doch auch die Losbuden und die Gewinnausgabe der Straßenverkaufslotterie sind verwaist. Nichts geht mehr in Corona-Krisenzeiten. Seit 18. März und zunächst bis zum 19. April ist der Losverkauf vom Ordnungsamt untersagt. Und dann? „Wir wissen alle nichts“, sagt Tombola-Chef Dietmar Hoppe. „Die Situation ist einfach zum Heulen, eine Katastrophe.“

Hoppe spricht von „leblosen Wochen“. Beschäftigungslos ist er jedoch keinesfalls. Die Lagerbestände werden permanent kontrolliert. Und die Hauptgewinne in der Innenstadt und in den großen Einkaufszentren. „Stehen die Autos noch da, wo wir sie geparkt haben?“ Für die rund 40 Mitarbeiter ist Kurzarbeit angemeldet worden. Und im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf den Tag X, auf einen möglichen Neustart. „Mal sehen, was ab 20. April passiert.“ Ob die Tombola nochmal anläuft und wenn ja, unter welchen Bedingungen, ist ungewiss. Planmäßig endet sie am Muttertag, 10. Mai. „Wenn wir aufmachen dürfen, machen wir auf. Wir brauchen jeden Cent“, sagt Hoppe. Der Erlös der Tombola kommt dem Bürgerpark sowie andere Parks der Stadt zugute. In diesem Jahr erhält der Bürgerpark sechs Achtel des Reinertrags. Ein Achtel des Ertrags geht an den Stadtgarten Vegesack, jeweils ein Sechzehntel bekommen der Achterdiekpark und der Verein Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und öffentliche Kunstwerke in Oberneuland kümmert. Ob unter dem Strich etwas übrigbleibt, ist fraglich. „Die Parks haben das Geld gedanklich schon verplant“, sagt Hoppe.

Die fehlenden Einnahmen reißen Löcher in die Etats. 2,5 Millionen Euro benötigt der Bürgerpark pro Jahr, sagt Parkdirektor Tim Großmann. Die Einnahmen der Tombola seien unverzichtbar. Der Park wird seit seiner Gründung 1866 ausschließlich privat finanziert.

Zur Erinnerung: Die Tombola hat 2019 ein Rekordergebnis verzeichnet – 597 100 verkaufte Lose und damit ein Umsatz von knapp 1,2 Millionen Euro entsprachen einem Plus von knapp 14 Prozent. In den Etat des Bürgerparks flossen sechs Achtel des Reinerlöses von 420 000 Euro – rund 315 000 Euro.