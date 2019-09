40 Jahre Christopher Street Day in Deutschland - Bremer feiern mit

Ein neuer Rekord: 10.000 Menschen laufen am Sonnabend beim Demonstrationszug des dritten Bremer Christopher Street Days (CSD) seit der Aufnahme 2017 durch die Innenstadt. Am Straßenrand ist es voll. Die Bremer feiern mit.

Bremen - Gleich nach dem Start gegen Mittag an der Straße Am Wall muss der Umzug allerdings kurz zurückweichen. Die Feuerwehr muss noch auf Einsatzfahrt in Richtung Viertel abbiegen.

Aber dann geht es los. „40 Jahre CSD in Deutschland“ steht auf dem Banner an vorderster Position. Getragen wird er unter anderem vom Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Techno- und Dance-Sounds schallen von großen Trucks. Schwule, Lesben und Sympathisanten haben sich richtig in Schale geworfen. Die Regenbogenfarben als Kostüm: Maic (52) und Marc (41) aus Braunschweig haben Tuschkästen nachgebildet, die sie vor ihrem Bauch tragen. Ein großer Pinsel ragt, durchaus phallisch, in die Höhe. Das Paar lässt sich zu jeder CSD-Saison ein neues Kostüm einfallen. Über 20 sind in der Sammlung.

Ein Mann mit Ledermaske stürmt offensiv vor der Fußgruppe der „Hamburg Puppies“ voran, den maskierten Kopf weit nach vorn gestreckt. Die Fetischisten praktizieren „Petplay“, genauer gesagt: „Human Pupplay“. Menschen schlüpfen dabei in die Rolle von Hundewelpen und werden von einem Herrchen an die Leine genommen. Sie tragen aufwendige Ledermasken mit der Form von Hundeköpfen. Tiger (35) hat Akikiko (31) an der Leine. „Das ist sehr gemütlich, zum Teil sehr erregend“, sagt Akikiko. Die Hamburger Fetischgruppe ist zum ersten Mal in Bremen dabei.

Mina (19) aus Wismar hat sich auch ein besonderes Outfit einfallen lassen, das aber eher nichts mit sexueller Orientierung zu tun hat. Ihre Haare sind vorne in Bommel-Form gebunden. Das erinnert an zwei Hörner. Sie trägt kleine Vampirzähne, sichtbar, wenn sie lächelnd den Mund öffnet. In ihren Augen hat sie gelbe Kontaktlinsen. Sie will eine Manga-Vampirfrau darstellen. Den Bremer CSD findet sie angenehm friedlich. Sie ist mit Max (16) aus Ritterhude da, der sich Blumen in die Haare gesteckt hat.

Ein Pärchen mit großen, schwarzen Flügeln Mike (20) und Marco (22) sind aus Hannover angereist. Marco, der in der Schweiz wohnt, hat seine Flügel sogar in Handarbeit von einer Kollegin fertigen lassen. Blaue Federn sind eingearbeitet und lange Federn ragen über die Flügel hinaus. „Das soll so in Richtung Luzifer in schwul gehen“, sagt Mike.

Robert Dadanski (41), Sprecher des Bremer CSD, sagt später auf der Abschlusskundgebung: „Es lohnt sich, gegen Diskriminierung zu kämpfen.“ Er ist mit Irene Koch (64) auf der Bühne, die 1979 eine ersten CSD-Demo in Bremen anführte. Sie wurde massiv beschimpft. Lehrerinnen im Zug hatten sich maskiert aus Angst vor Repressalien. „Ich empfinde das heute als späte Wertschätzung“, sagt sie und bekommt einen lauten Applaus.