Bremen: Deutsche Post baut Elektro-Flotte aus

Von: Jörg Esser

Der Sand fliegt: Beim Spatenstich für den neuen Post-DHL-Zustellstützpunkt auf dem alten Max-Bahr-Areal in Hastedt wurden Jan Dünzelmann (v. l.), Maike Schaefer, Frank Schmidt und Manfred Eisenträger, der Geschäftsbereichsleiter Nord der DHL-Deutsche-Post-Gruppe, aktiv. © Esser

Die Deutsche Post baut ihre Elektro-Flotte auch in Bremen aus. Dafür werden fünf Zustellstatioenn zu einem Zustellpunkt im ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Hastedt zusammengelegt.

Bremen – Die Zukunft der derzeit wegen Personal- und Zustellproblemen in die Schlagzeilen geratenen Post ist in Bremen klimaneutral. Der nach eigenen Angaben weltgrößte Logistiker baut auch an der Weser seine Elektro-Fahrzeugflotte aus. Dafür lässt die Deutsche-Post-DHL-Gruppe einen neuen Standort auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Areal des ehemaligen Max-Bahr-Baumarkts an der Legienstraße in Hastedt entwickeln.

Die Immobilie stand seit dem Ende der Baumarkt-Kette im März 2014 häufig leer. Zeitweise lagerte das Mercedes-Werk hier Autoteile. Das Areal gehörte eine Zeitlang der Möbelkette XXXLutz. Als neuer Investor ist die Württembergische Versicherung im Spiel, Bauherr und Projektentwickler ist die CCL Bremen, Bauträger die Firma Börgel aus Ibbenbüren und Architekt das Büro Jürgen Schlake aus Syke. Alle schickten am Donnerstag Vertreter zum Spatenstich. Für Bremen war Bau- und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) dabei.

An der Legienstraße soll jetzt einer der größten Zustellpunkte Deutschlands entstehen. In der neu ausgestalteten Logistikimmobilie werden zukünftig rund 250 Beschäftigte im Zustellstützpunkt und einer Paketbasis arbeiten, sagte Frank Schmidt, Leiter der Niederlassung Betrieb Bremen. Die Inbetriebnahme des Standorts sei für Mai 2023 geplant, sagte Jan Dünzelmann, Geschäftsführer des Projektentwicklers CCL.

250 Arbeitsplätze im neuen Zustellstützpunkt

Der gelbe Logistikriese will „die Innenstadt von Lkw-Zuführungsfahrten entlasten“, heißt es. So sollen Pakete, Briefe und andere Sendungen mit mehr als 100 Elektrofahrzeugen und Elektrofahrrädern auf zwei und drei Rädern (Bikes und Trikes) ausgeliefert werden. Die entsprechende Ladestationen werden installiert. Fünf Zustellstandorte an der Domsheide, der Hastedter Heerstraße, der Lilienthaler Heerstraße, der Kurfürstenallee und der Berliner Freiheit werden an den neuen Stützpunkt verlagert. Von der Legienstraße aus werden laut DHL zukünftig 172 695 Kunden in 109 901 Haushalten versorgt.

Ein DHL-Elektrolaster parkt vor dem ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Hastedt. Das Areal soll zu einem Zustellstützpunkt umgestaltet werden. © Esser

„Wir nehmen unsere ökologische Verantwortung sehr ernst“, sagte Schmidt. „Das wäre an den bisherigen Standorten aus Platzgründen so nicht machbar gewesen.“ Maike Schaefer bezeichnete das Projekt als „gutes Beispiel für Nachhaltigkeit“. So senke die Zustellung mit der Elektro-Flotte die CO2-Emissionen. Außerdem spare der Umbau einer bestehenden Immobilie viele Ressourcen an Flächen und Baumaterialien ein. „Das zeigt, dass Recycling von Leerstand gestalterisch wie auch ökologisch gelingen kann“, so Schaefer. Dünzelmann ergänzte: „Die Lösung ist vernünftig.“ Durch die Umrüstung des alten Gebäudes (8 300 Quadratmeter) werde unter anderem Baumaterial gespart. Betonreste werden beispielsweise vor Ort geschreddert und wieder eingebaut. Der Bauherr lobte die Zusammenarbeit mit der Baubehörde als „vortrefflich“. So habe bereits am 1. April 2022 eine Baugenehmigung vorgelegen, sieben Monate nach dem Beginn des Genehmigungsverfahrens. „Das war sehr schnell.“

Baugenehmigung nach sieben Monaten

Die Elektroflotte der Deutsche-Post-DHL-Gruppe umfasst bundesweit mittlerweile 20 000 Elektrotransporter und der 12 600 E-Trikes. Angaben zufolge sind 2021 insgesamt 63 Millionen Pakete mit elektrisch angetriebenen Dreirädern zugestellt worden. Bis 2025 soll die E-Fahrzeug-Flotte auf dann 38 000 Nutzfahrzeuge anwachsen. Damit betreibt der Konzern nach eigenen Angaben „bereits heute die weltweit größte Elektro-Nutzfahrzeugflotte“. Allein in diesem Jahr habe die Gruppe rund 600 Millionen Euro in Elektromobilität und den Bau sowie Umbau von klimafreundlichen Betriebsstätten investiert.