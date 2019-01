Serie „Verschwunden:“ Der Lloydbahnhof

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Neptun mit dem Dreizack schmückt die Fassade. Globen tragende Löwen bewachen den Portikus. Die Wetterfahne hoch oben auf dem Dachturm: ein Schiff. Lauter Details, die auf den früheren Zweck dieses Bauwerks verweisen. Doch längst gibt es den Lloydbahnhof nicht mehr. Heute ist er Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Wer früher vom Bahnhofsvorplatz zur Bürgerweide – etwa: zum Freimarkt – wollte, konnte durch den Lloydtunnel gehen. Vor knapp 20 Jahren wurde dieser Fußgängertunnel geschlossen – als das Intercity-Hotel gebaut wurde. Da war der Lloydbahnhof schon lange Geschichte. Zu ihm und zu den Bahnsteigen führte der Tunnel ursprünglich.

Und damit wären wir in der Vergangenheit angekommen. Im Jahr 1913 nämlich. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs war die Auswanderung nach wie vor ein Riesengeschäft für den Norddeutschen Lloyd (NDL). Die Reederei, die Bremens Wappen buchstäblich in alle Welt trug, hatte in jenen Jahren etwa 22 000 Beschäftigte. Ihr prunkvoller Sitz lag im Herzen der Stadt – dort, wo heute Galeria Kaufhof zu finden ist.

Auf der Bürgerweidenseite des Hauptbahnhofs richtete die Reederei anno 1913 den Lloydbahnhof ein, der Bremer Architekt Rudolph Jacobs (1879 bis 1946) entwarf die Anlage. Der Tunnel zu den Gleisen sollte es Amerikareisenden – und damit eben: vielen Auswanderern – so bequem wie möglich machen. Hier stieg man einfach in den Zug nach Bremerhaven, von dort aus ging‘s per Schiff dann gleich weiter in die Neue Welt. Der Lloydbahnhof, er war also ein Auswandererbahnhof.

Architekt Rudolph Jacobs hatte in den Jahren 1908 bis 1911 das „Deutsche Haus“ am Markt als „Rathscafé“ gebaut. Auch die Kunstgewerbeschule (Am Wandrahm, 1922), das Postamt 5 (Hauptbahnhof, ab 1923) sowie Wohnhäuser in Schwachhausen und in der Neustadt (Delmestraße) sind Arbeiten des Architekten.

Dem Lloydbahnhof verlieh er ein repräsentatives Äußeres, der Fassadenschmuck betont diese Wirkung. Über dem Portikus mit den Löwen prangt das Wappen des Norddeutschen Lloyd – Bremer Schlüssel und Anker. Der Gebäudekomplex „mit Klinkerfassade und neobarocken Gestaltungselementen ist ein prägnantes Beispiel der norddeutschen Backsteinarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts“, heißt es auf einer Infotafel an der Fassade. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Kaum war es fertiggestellt, sorgte der Erste Weltkrieg 1914 erst einmal dafür, dass der Personenverkehr nach Übersee zum Erliegen kam. Erst ab 1922 ging es wieder los mit dem Passagierverkehr. Als 1927 noch die Bremerhavener Columbuskaje fertig war, kam so richtig Schwung in die Sache. Mit dem Columbusbahnhof wiederum verlor der Lloydbahnhof in Bremen peu à peu wieder an Bedeutung.

Der Norddeutsche Lloyd richtete hier schließlich seinen zweiten Verwaltungssitz ein. Im Zweiten Weltkrieg verwendete die Gestapo das Gebäude als Sammelstelle für Deportationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Reederei ganz in den Lloydbahnhof. Anfang der 70er Jahre fusionierte der NDL an mit der Hamburger Hapag zu Hapag-Lloyd.

Heute nutzt ein Hotel das Bauwerk und wirbt mit dem „einzigartigen Ambiente des traumhaft restaurierten historischen Baus“.