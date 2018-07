Peter Kurze legt Borgward-Chronik für 1956 vor

Bremen - Von Ulf Kaack. „Besser fahren, Borgward fahren“ – diesen griffigen Werbeslogan formulierte einst der legendäre Automobilkonzern von der Weser. Ebenso titelt die Buchreihe des Bremer Autors, Automobilhistorikers und Borgward-Experten Peter Kurze, in der er jahrgangsweise das Geschehen bei den Marken Borgward, Lloyd und Goliath detailliert betrachtet. Aktuell hat er den vierten Band dieser Chronologie vorgelegt, der das Geschäftsjahr 1956 kurzweilig analysiert.

Was geschah vor 62 Jahren im Hause Borgward? Während die Kraftfahrzeug-Produktion bundesweit im Aufwind war, ging sie bei Borgward und Goliath zurück. „Das Lloyd-Werk in der Neustadt hingegen war für Konzernchef Carl F.W. Borgward ein Quell der Freude“, hat Peter Kurze den damaligen Wirtschaftsdaten entnommen. „Die Kleinwagen LP 400 und LP 600 sorgten für Umsatz. Die Konkurrenz hatte Lloyd in diesem Boomsegment kaum etwas entgegenzusetzen. Unterm Strich blieb 1956 jedoch ein wirtschaftlich schwaches Jahr für die Unternehmensgruppe.“

Kurze greift die Neuerscheinungen des Modelljahrs 1956 auf – den runderneuerten Hansa 2400 Pullmann II, dessen Sechszylinder-Motor nun 100 PS leistete. Er bildete damals die Premiumklasse des Hauses ab, enttäuschte jedoch hinsichtlich seiner Verkaufszahlen. Die Isabella erhielt ein Facelifting, ihre Varianten TS de Luxe sowie das bildschöne Coupé wurden präsentiert. Den spartanischen Lloyd LP 250 stellte Borgward ebenfalls vor. Der erwies sich aber als Flop und die Serienfertigung wurde nach 18 Monaten still und leise wieder eingestellt.

Intensiv bemühte sich der Konzernlenker in diesem Jahr um staatliche Aufträge, vornehmlich von der gerade gegründeten Bundeswehr. Er schickte den Goliath-Jagdwagen als Geländefahrzeug für die Truppe in eine Ausschreibung, doch die Militärs entscheiden sich für den DKW Munga. Dafür orderte das Verteidigungsministerium 6 000 Kübelwagen vom Typ B 2000 AO.

Außerdem in Peter Kurzes Fokus: die Entwicklung des Helikopters „Kolibri“ durch den Flugzeug- und Hubschrauberkonstrukteur Prof. Dr. Henrich Focke und der Kauf der Anhängerfabrik Drettmann aus Osterholz-Scharmbeck.

Sämtliche technischen und wirtschaftlichen Erkenntnisse setzt der Autor in den aktuellen Kontext zur Branche, zum Politik- und Zeitgeschehen. Das Buch ist fast ausnahmslos mit zeitgenössischen Fotos bebildert, die dem Ganzen einen besonderen Charme geben. Die Borgward-Chronik 1956 ist als Hardcover erschienen und umfasst 96 Seiten. Sie kann im Online-Shop des Autors für 19,90 Euro portofrei bestellt werden unter:

www.peter.kurze.de