Lkw-Unfall auf der A1 bei Arsten: Mehrere Verletzte

Bremen - Bei einem Auffahrunfall mit drei Lkw auf der A1 zwischen Bremen-Hemelingen und Arsten sind am Mittwochmittag mehrere Personen verletzt worden.

Update 14 Uhr: Der linke Fahrstreifen der A1 Richtung Osnabrück zwischen Hemelingen und Arsten ist gesperrt.

Nach ersten Informationen der Polizei sind am Stauende in Fahrtrichtung Osnabrück drei Lkw aufeinander aufgefahren. Dabei hat es mehrere Verletzte gegeben, in Lebensgefahr schwebt keiner davon.

Der Verkehr wird aktuell über den Parallelfahrstreifen geführt, alle drei Fahrstreifen sind gesperrt, meldet die Verkehrsmanagementzentrale Bremen.

