Lkw-Fahrer wird bei Reparaturarbeiten unter Anhänger eingeklemmt

Von: Johannes Nuß

Mit schwerem Gerät musste die Feuerwehr Bremerhaven einen eingeklemmten LKW-Fahrer befreien. (Symbolbild) © Felix Schulke/Feuerwehr Bremerhaven

Bei Reparaturarbeiten an einem Autotransporter wurde am Donnerstag in Bremerhaven ein Lkw-Fahrer eingeklemmt worden. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Bremerhaven – Bei Reparaturarbeiten an einem Autotransporter kam es am Donnerstag, 27. Oktober 2022, in Bremerhaven im Land Bremen zu einem Unglück. Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, wurde beim Ausführen von Arbeiten ein Lkw-Fahrer unter dem Anhänger des Transporters eingeklemmt.

Lkw-Fahrer unter Amnhänger eingeklemmt: Rettungshubschrauber muss man ins Krankenhaus bringen

Die Feuerwehr Bremerhaven sicherte umgehend die Lasten, sodass Schlimmeres in dem Moment verhindert werden konnte. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven sowie des DRK aus dem Landkreis Cuxhaven versorgten den Lkw-Fahrer medizinisch. Für den Transport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle beordert. Nach der Befreiung des Lkw-Fahrers wurde er durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven konnten nach rund einer Stunde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und wieder einrücken.

