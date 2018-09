Lkw-Fahrer bei Unfall auf der A1 bei Arsten verletzt - Sperrung aufgehoben

Der Lkw-Fahrer, der auf das Stauende auffuhr, wurde bei dem Unfall in seiner Kabine eingeklemmt.

Bremen/Brinkum - Zwei Lkw sind am Mittwochvormittag auf der A1 bei Arsten zusammengeprallt. Die Autobahn ist seit 10.30 Uhr voll gesperrt.

Update 14.10 Uhr: Informationen der Verkehrsmanagementzentrale Bremen zufolge ist die Sperrung inzwischen aufgehoben.

Laut einer Sprecherin der Polizei Bremen passierte der Unfall gegen 10.20 Uhr. Ein Laster war am Stauende auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw in seiner Kabine eingeklemmt, teilte die Feuerwehr Brinkum mit. Die Bremer Feuerwehr befreite den Mann, der inzwischen in eine Klinik gebracht wurde.

Derzeit ist die Fahrbahn Richtung Hamburg zwischen Brinkum und Arsten voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, sagte die Sprecherin der Polizei.

Laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen hatte sich zwischenzeitlich ein bis zu 13 Kilometer langer Stau zwischen Groß Ippener und Brinkum gebildet.

kab