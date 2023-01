LKW-Brand in Bremen Huchtingen

Von: Bona Hyun

Ein 7,5 Tonnen schwerer LKW brannte in Bremen Huchtingen in der Obervielander Straße. © Uwe Anspach/dpa

Ein 7,5 Tonnen schwerer LKW stand in Flammen. Der LKW brannte in Bremen Huchtingen im Bereich Obervielander Straße.

Bremen – Mehrere Notrufe am Abend erreichten die Feuerwehr-und Rettungsleitstelle. Ein 7,5 Tonner stand in Vollbrand und die Flammen erfassten zum Teil einen weiteren LKW. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagabend, 17.01.2023, im Bereich Obervielander Straße zum Einsatz an. Die Flammen waren weithin sichtbar, berichtet die Feuerwehr Bremen. Mit schnellen Löschmaßnahmen konnten die Kräfte eine weitere Brandausbreitung verhindern und das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen.

Ersteintreffend waren die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting sowie die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 4 unterstützt. Rund 30 Minuten nach dem ersten Notruf war das Feuer unter Kontrolle. Zusätzlich befanden sich Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1 im Einsatz.