Lastwagen mit Paletten in Brand: Feuer greift auf Container über

Von: Marcel Prigge

Flammen im Fischereihafen: In Bremerhaven ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Lkw beladen mit Paletten stand auch am Morgen noch in Vollbrand.

Bremerhaven – Brand im Fischereihafen in Bremerhaven: Zu einem großen Feuer ist es in der Nacht zum Freitag, 31. März 2023, im Fischereihafen in Bremerhaven gekommen. Ein Lkw stand in Flammen – beladen mit Holzpaletten. Das Feuer ist auch auf sechs abgestellte Container übergegriffen. Die Brandursache ist derzeit unklar, mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand gelöscht.

Feuer im Fischereihafen Bremerhaven: Lkw beladen mit Paletten in Brand – Feuer greift auf Container über

Wie die Feuerwehr Bremerhaven berichtet, sei um 5:06 Uhr in der Früh der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven, die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert worden. „Auf einem Firmengelände brannte ein Lkw sowie angrenzend gelagerte Paletten auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern. Durch den Wind hatte das Feuer bereits auf sechs weitere abgestellte Container übergegriffen“, heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte.

Zu einem großen Feuer ist es in der Nacht zu Freitag, 31. März 2023, in Bremerhaven gekommen. Im Fischereihafen stand ein Lkw in Brand. © Feuerwehr Bremerhaven

Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern: Paletten vom Brandherd weggefahren

Auf dem Gelände seien zur Brandbekämpfung drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt worden. „Von der öffentlichen Straße erfolgte eine Wasserabgabe über die Drehleiter.“ Um eine Ausbreitung zu verhindern, seien mit den Fahrzeugen im Umfeld weitere gelagerte Paletten aus dem Gefahrenbereich entfernt worden.

Brandursache unklar: Feuer im Fischereihafen bindet 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr

Gegen 7:50 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand. Wie das Feuer ausbrach, ist derzeit unklar, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Am Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und 6 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf beteiligt.