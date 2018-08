Live-Musik und Arbeit im Prozess

Soul, Jazz und Reggae – der Sänger Nick Gibbs tritt am Freitag in der Bremer Galerie der Künstlerin Ruth Cordes auf. - Foto: Cordes

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Vier Galerien im Schnoor laden zur „Schnoor-Nacht der schönen Künste“ – mit von der Partie sind das Bremer Atelier der Syker Künstlerin Ruth Cordes, die Galerie „Art 15“, das Künstlerhaus „Ausspann“ und die „Galerie 37“.

Cordes zum Beispiel öffnet ihr Studio an der Marterburg 7a Freitag und Sonnabend, 24. und 25. August, jeweils in der Zeit von 18 bis 23 Uhr. „Ich möchte meine Arbeit im Prozess zeigen: Wie entsteht mein Bild, was treibt mich an. . . hinter jedem Bild steckt eine Geschichte“, so Cordes.

Am Freitag ab 20 Uhr tritt in der Marterburg 7a zudem der Sänger, Gitarrist und Singer-Songwriter Nick Gibbs auf, der aus Australien stammt und seit gut zehn Jahren in Bremen lebt – und als Gesangslehrer auch Unterricht gibt. Laut Cordes macht er „Musik für Verstand, Herz und Seele“ – er präsentiert eine ganz persönliche Mischung aus Soul, Jazz und Reggae.

Auf die Idee zur „Schnoor-Nacht der schönen Künste“ (oder besser: zu den Nächten) waren Cordes und Ute Bescht (Art 15) praktisch „zwischen Tür und Angel“ gekommen. Schließlich gebe es im Schnoor nicht allein Souvenirgeschäfte und Schlemmertempel. Sondern eben auch noch die Künstler und die Kunst. Gedacht seien die Nächte für „Einheimische, Besucher und Touristen“.

„Das sind die besten Einfälle. Ohne großartige, minutiöse Planung – eine Idee, die Dich wegen ihrer tollen Wirkung anspringt“, meint Cordes. „Wir wollen Kunst öffnen und zeigen, dass hinter jedem Werk ein Mensch steht. Ein Mensch mit Gedanken, Gefühlen, Impressionen, die er oder sie auf einen Untergrund zaubert. Mal mit Leichtigkeit, mal mit Kraft und Kampf“, sagt Bescht.

„An diesen Abenden sollen die Gäste und Besucher das zärtliche Chaos, die liebevollen kleinen Nervenzusammenbrüche am und um das Werk, die Passion mit angestrengt gerunzelter Stirn und manchmal dümmlichem Gesichtsausdruck während des Schaffens hautnah miterleben dürfen“, so die Initiatorinnen nicht ohne Selbstironie. Die beiden Premieren-„Nächte der schönen Künste“ seien gedacht als Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe im Schnoor, heißt es weiter.