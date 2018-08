Finanzsenatorin Karoline Linnert spielt auf Sieg

Bremen - Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert tritt zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 nur dann auf der Landesliste der Grünen an, wenn sie auch Spitzenkandidatin der Partei wird.

Sollte ihre einzige Mitbewerberin, Fraktionschefin Maike Schaefer, die Urwahl für die Spitzenkandidatur gewinnen, werde sie nicht auf der Landesliste antreten, sagte Linnert am Mittwochabend beim Urwahlforum ihrer Partei im ehemaligen Beluga-Verwaltungsgebäude auf dem Teerhof. Die 59-Jährige machte klar, dass sie in dem Falle, dass sie nicht mehr Abgeordnete oder Senatorin sei, weiter für die Grünen arbeiten und kämpfen werde.

Linnert und Schaefer (47) gingen bei der Vorstellung auch selbstkritisch mit grüner Politik ins Gericht. In vielen Bereichen betrieben die Grünen eine „ziemlich ausgeklügelte Mittelschichtpolitik“. Die Grünen regieren in Bremen in dritter Legislaturperiode in Koalition mit der SPD. Schaefer betonte mit Blick auf die Migrationspolitik, die Grünen täten sich oft schwer, Probleme anzusprechen, „weil wir im Herzen die heile Multikulti-Welt“ haben.

Die Probleme müssten aber angesprochen werden, um klar zu machen, dass die Grünen andere Lösungen als die AfD hätten. Die Grünen seien für Weltoffenheit. Menschen, die nach Deutschland kämen, müssten sich aber an die Grundwerte halten. „Das trauen wir uns nicht zu sagen, das müssen wir aber.“

Rund 720 Parteimitglieder stimmen ab

Seit Donnerstag verschicken die Grünen die Wahlunterlagen an die rund 720 Parteimitglieder. Die Wahl läuft bis 16. September, das Ergebnis soll am 17. September bekanntgegeben werden.

Die Urwahl um die Spitzenkandidatur ist für die Bremer Grünen eine Premiere. Sie ist von der Basis durchgesetzt worden. Der Vorstand der Grünen hatte bereits im April einen anderen Weg ein- und vorgeschlagen. Mit dem Slogan „Mit drei starken Frauen für Bremen“ votierte er dafür, Linnert, Schaefer und Sozialsenatorin Anja Stahmann (51) auf die Listenplätze eins, zwei und drei für die Bürgerschaftswahl zu setzen. Das heißt: Linnert war vom Vorstand als Spitzenkandidatin ausgeguckt, Schaefer wiederum bereits für die dann folgende Wahl (2023) auf den Schild gehoben.

So einfach hat die Partei das dann doch nicht geschluckt. Eine Mitgliederversammlung stellte die Weichen für die Urwahl. Über die Besetzung der Landesliste für die Bürgerschaftswahl entscheidet wieder eine Landesmitgliederversammlung – und zwar am 8. Dezember.

Die Bremer Grünen regieren in dem kleinsten deutschen Bundesland bereits in dritter Legislaturperiode seit 2007 mit der SPD. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 holten die Grünen 15,1 Prozent. 2011 erreichten sie ihr Allzeithoch von 22,5 Prozent.

Linnert ist bislang viermal als Spitzenkandidatin für die Bremer Grünen in einen Bürgerschaftswahlkampf gezogen. Sie ist seit Juli 2007 Finanzsenatorin im Zwei-Städte-Staat. Schaefer sitzt seit elf Jahren im Parlament. Seit Juni 2015 führt sie die Bürgerschaftsfraktion.

dpa/je