Bremer Delegation berichtet von Reise nach Südafrika und Namibia

Politik und Wirtschaft

+ © Kuzaj Handelskammer-Präses Harald Emigholz mit den Flaggen der Länder, die Bremens Delegation besucht hat. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Und wenn viele Menschen gemeinsam verreisen, dann gibt es natürlich besonders viel zu erzählen. Eine knapp 60-köpfige Politik- und Wirtschaftsdelegation aus Bremen und dem Nordwesten hat in der Zeit vom 1. bis zum 10. Juni Südafrika und Namibia besucht.