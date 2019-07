Rot-grün-rotes Bündnis: Die Linken sagen „Ja“

Das künftige rot-grüne-rote Bündnis hat am Montagabend die letzte parteiinterne Hürde genommen. In einer Befragung sagten 78,5 Prozent der Linken „Ja“ zu einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Stimmberechtigt waren knapp 600 Mitglieder, 60 Prozent beteiligten sich, 50 Prozent waren notwendig. 266 Mitglieder stimmten für den Vertrag, 67 dagegen (knapp 20 Prozent).

Bremen - Der Parteitag der Linken hatte sich bereits vor ein paar Wochen mit rund 70 Prozent für das Bündnis ausgesprochen. Die Parteitage vonSPD und Grünen haben ebenfalls längst zugestimmt. Damit steht der erstenrot-grün-roten Koalition in einem westdeutschen Bundesland nichts mehr im Wege. Nur die Senatoren müssen im Parlament noch gewählt.

Laut Koalitionsvertrag verstehen sich Wahlverlierer SPD, Grüne und Linke in Zeichen zunehmender Zersplitterung der Parteienlandschaft als Bündnis des „Aufbruchs“. Dem neuen Senat werden neun statt acht Mitglieder angehören. Die SPD stellt mit Andreas Bovenschulte den Regierungschef sowie drei Senatoren. Auf die Grünen entfallen drei Kabinettsposten, auf die Linken zwei.

Hier ein Blick auf einige Themenfelder, die der neuen Koalition wichtig sind:

Bildung

Verbesserungen in der Bildungspolitik haben nach Angaben der neuen Koalitionäre Priorität. Sie wollen den bereits begonnenen Ausbau der Bremer Kitas und Schulen fortsetzen und die Betreuung verbessern. Es geht um Neubau und Sanierung von Schulen, aber ebenso darum, mindestens 60 Prozent der Kinder unter drei Jahren bis 2023 einen Kitaplatz in ihrem Stadtviertel anzubieten und den Rechtsanspruch auf Betreuung für alle Kinder ab einem Jahr künftig auf 30 Stunden in der Woche zu erhöhen.

Klimapolitik

Klimaschutz soll eines der zentralen Handlungsfelder des Senats werden. Dieser sei eine Überlebensfrage und müsse „Grundlage“ aller politischen Arbeit werden, heißt es im Koalitionsvertrag. SPD, Grüne und Linke wollen daher bei der Stromproduktion für das Land Bremen bis Ende der Legislaturperiode 2023 den Kohleausstieg erreichen. Das soll gemeinsam mit Energieerzeugern sowie deren Beschäftigten und Betriebsräten schriftlich vereinbart werden.

Alle öffentlichen Gebäude in Bremen sollen künftig standardmäßig extrem energiesparend konstruiert werden, wovon sich die neue Regierung auf Dauer nicht zuletzt auch finanzielle Einsparungen bei den Betriebskosten verspricht. Ferner soll die Innenstadt bis 2030 autofrei werden. Dazu gehören der Ausbau von Bussen, Bahnen und Radverkehr sowie Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Rot-Grün-Rot garantiert aber die Schließung des Autobahnrings A 281.

Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt ist ein weiterer politischer Schwerpunkt. SPD, Grüne und Linke wollen dafür sorgen, dass bis 2023 zusätzlich 10 000 Wohnungen entstehen. Dabei wollen sie auch die Rolle der kommunalen Wohnungsbauunternehmen am Markt stärken. Außerdem wollen sie mehr Sozialwohnungen. Bis 2023 soll deren Zahl auf 8 000 steigen. Steigen soll die Sozialwohnungsquote von 25 auf 30 Prozent. Auch eine Drohung an Immobilienfirmen enthält der rot-grün-rote Koalitionsvertrag: Die Wirkung des kontrovers diskutierten Berliner Mietendeckels solle beobachtet werden, heißt es dort. Eine Einführung in der Hansestadt komme „in Betracht“, falls „die weitere Mietentwicklung dazu Anlass gibt“.

Im Sinn einer sozialen Stadtpolitik will die neue Koalition auch an anderen Stellschrauben drehen. So soll das Eintrittsgeld für Kinder und Jugendliche in den Schwimmbädern ab dem kommenden Jahr auf einen Euro sinken. Für Schüler und Auszubildende soll ein Nahverkehrsticket für 25 Euro im Monat eingeführt werden, Kinder aus sozialschwachen Familien sollen kostenlos fahren können.

