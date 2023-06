Flaschen, Steine, Böller: Angriffe auf Polizei bei nicht angemeldeter Demo der linken Szene

Von: Marvin Köhnken

Lina E. und weitere Mitglieder der linken Szene sind am Mittwoch zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Protest führte auch in Bremen zu Krawallen.

Bremen – Linke Gruppierungen haben in Bremen zu Protesten aufgerufen und kamen dafür am Mittwoch, 31. Mai, im Viertel zusammen. Am Abend versammelten sich laut Angaben der Polizei etwa 350 überwiegend vermummte Personen. Die Basisgruppe Antifa sprach in der Nacht von rund 400 Teilnehmern.

Am Abend sei es laut Polizeisprecher Nils Matthiesen zu Übergriffen auf Beamte der Polizei gekommen. Mehrere Anwesende versuchten immer wieder, sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen. Die Einsatzkräfte wurden demnach mit Flaschen, Steinen und Böllern beworfen. Die Polizei Bremen nahm etwa 70 Verdächtige vorläufig fest.

Die Teilnehmer der Versammlung zogen lautstark durch das Bremer Viertel und stießen dabei mit den Polizisten zusammen. Start für die Demo am „Tag X“ war laut Ankündigungen der Ziegenmarkt. Die Lage beruhigte sich laut der Sprecherin erst am späten Abend. Zwischenzeitlich hatten die Beamten die Bevölkerung aufgerufen, den Bereich zwischen Sielwall und Brunnenstraße zu meiden. Die Krawalle hatte die Polizei Bremen erwartet und konnte sich entsprechend vorbereiten. Unter anderem standen ein Wasserwerfer und ein Räumpanzer bereit, kamen aber nicht zum Einsatz.

Im Viertel ist es am Mittwochabend zu einer Konfrontation zwischen Antifa-Aktivisten und der Polizei gekommen. © Kai Moorschlatt/NWM/dpa

In sozialen Netzwerken hatten Aktivisten zu der nicht angemeldeten Demo unter dem Motto „Freiheit für alle inhaftierten Antifas“ aufgerufen. Wenige Minuten vor dem angekündigten Beginn der Protestaktion wurde im Bereich der Straße Vor dem Steintor aus einer großen Gruppe heraus Pyrotechnik gezündet, berichtete Matthiesen am Donnerstagmorgen. Vermummte warfen demnach zudem sofort Böller, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei habe umgehend die Straße zwischen der Sielwallkreuzung und der Brunnenstraße gesperrt und nahm Dutzende Personen fest. Aus den Gruppen heraus wurden laut des Sprechers Parolen wie „Ganz Deutschland hasst die Polizei“ gerufen. Dazu sei ein Polizeiwagen beschädigt und Einsatzkräfte persönlich beleidigt worden. Auch von diesen Personen wurden die Identitäten festgestellt und Strafanzeigen gefertigt.

Linke Demo nach Urteil in Dresden: Polizei Bremen sperrt Viertel teilweise ab

Die weiteren Maßnahmen, umfangreichen Ermittlungen – unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weitere Delikte – sowie die Auswertungen, dauern an, schreibt Matthiesen. Er berichtete zudem, dass die Polizei Bremen an diesem Abend Unterstützung von Kräften der Bundespolizei und von der Polizei aus Niedersachsen bekommen hat. Vor dem Gebäude des Polizeipräsidiums in der Vahr bildete sich eine kleine Solidaritätsdemo, die friedlich verlief.

Die Beamten der Polizei Bremen versuchten, die Demonstranten daran zu hindern, sich frei im Viertel zu bewegen. © Kai Moorschlatt/NWM/dpa

Die Ausschreitungen im Viertel standen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. am Oberlandesgericht in Dresden, sagte die Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das Gericht hatte die 28 Jahre alte Studentin am Mittwoch wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Trotzdem kommt sie nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft vorerst frei: Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, falls das Urteil rechtskräftig wird.

Auch ein Räumpanzer der Polizei war im Viertel vor Ort, wurde aber nicht gegen die Teilnehmer der Demo eingesetzt. © Sina Schuldt/dpa

Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten. Der Generalbundesanwalt warf der Gruppe vor, zwischen 2018 und 2020 tatsächliche oder vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben. E. gilt bei der Anklagevertretung als Kopf der Gruppe. (Mit Material der dpa)