Bremen: Lieferengpässe verzögern Eröffnung des Fernbusterminals

Von: Jörg Esser

Die Haltebuchten sind fertig, die Überdachung auch: Doch die elektronischen Bauteile fehlen noch. So wird die eigentlich für September geplante Eröffnung des Fernbusterminals auf 2024 verschoben. © Esser

Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr beklagt „massive Lieferengpässe“ bei wichtigen elektronischen Bauteilen. Die Folge: Der neue Fernbusbahnhof wird erst 2024 eröffnet.

Bremen – Das neue Bremer Fernbusterminal wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Betrieb gehen. „Massive Lieferengpässe essenzieller elektronischer Bauteile, die für die finale Errichtung der Park- und Betriebstechnik des neuen Fernbusterminals erforderlich sind, stellen die Stadt Bremen vor große Herausforderungen“, sagte am Donnerstag Rick Graue, Leiter des Amts für Straßen und Verkehr (ASV).

Die Elektronik wird nach seinen Angaben zur Steuerung des Busverkehrs benötigt. So erfasst sie unter anderem bei Ankunft die Kennzeichen und dirigiert die Fahrzeuge zu den Haltestellen. Außerdem fehlen noch die Kameras und die Anzeigetafeln. Eigentlich sollte das Terminal für Fernbusse im Frühjahr 2023 fertig sein. Zuletzt war die Eröffnung für 4. September geplant.

Der neue Busbahnhof für Fernbusse entsteht fußläufig zum Hauptbahnhof. Das rund 4 500 Quadratmeter große Areal des neuen Terminals ist so gut wie fertiggestellt. Elf Haltebuchten für die Busse und eine Überdachung sind bereits gebaut. Das Terminal soll täglich 90 Reisebusse abfertigen können. Neben einem Warteraum mit rund 50 Sitzplätzen verfügt es auch über ein Busreisebüro. Gastronomie ist geplant, außerdem ziehen eine Autovermietung und der Fahrradverleih „Swapfiets“ ein. Betreiberin ist die städtische Parkhausgesellschaft Brepark. In das Projekt hat Bremen rund 15 Millionen Euro investiert.

Bremen investiert 15 Millionen Euro

Momentan halten die Fernbusse am Breitenweg und vor dem Cinemaxx-Kino. Auf engem Raum gibt es dort auch Haltestellen für Regionalbusse, der Platz ist jedoch teilweise nicht barrierefrei und bietet wenig Aufenthaltsqualität. Es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern.

Zum Gesamtensemble am Fernbusbahnhof zählt ein Parkhaus mit 500 Stellplätzen auf 15 Ebenen, das bereits im Mai 2022 in Betrieb genommen wurde. Gebaut wurde das Parkhaus von der Bielefelder Goldbeck-Gruppe, die es jetzt auch betreibt. Im Erdgeschoss des Parkhauses werden Toiletten, ein Fahrkartenschalter und ein Kiosk eingerichtet.

Hotel und Parkhaus seit Mai 2022 in Betrieb

Ende Mai 2022 hat ein Hotel der Meininger-Gruppe mit 378 Betten in 126 Zimmern eröffnet – in dem weithin sichtbaren architektonisch markanten Bauwerk „High 11“ am zukünftigen Fernbusterminal. Es hat elf Stockwerke und ist 42 Meter hoch. Das Hotel belegt acht der elf Geschosse, die oberen drei sind Büroflächen. Die Büros wiederum erstrecken sich über eine Fläche von 1 440 Quadratmetern, heißt es. Investor des „High 11“ ist das Bremer Unternehmen Buhlmann-Immobilien. Es hatte das Areal 2010 erworben und bislang deutlich mehr als 30 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Das Parkhaus war 2022 in die Schlagzeilen geraten, weil es mit gebrauchten Spritzen und Drogenresten so vermüllt war, dass die Behörden eine Schließung verfügten. Diese Zustände seien mittlerweile abgestellt, heißt es.