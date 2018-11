Liebestumult im Urlaubsparadies

„Ab in den Süden“ – so heißt es jetzt im „Fritz“-Theater. Bei der Premiere gab‘s Jubel für das Ensemble. - Foto: Thomas Holz

Bremen - Von Martin Kowalewski. Gerade mit seiner Freundin Marina (Sarah Fleige) im Süden angekommen, trifft Torben (Justus Schmeck) seinen Mathe-Lehrer Michael (Sven Prüwer). Dieser verguckt sich in Marina, die mit dem gleichnamigen Schlager geehrt wird. Michael interpretiert einige Zeilen, seinen Gefühlen und der Situation geschuldet, aber etwas eigen: „Bald seid Ihr ein Pärchen. Lass sie nicht alleine!“

Die Schlagershow „Ab in den Süden“ weckte bei der Premiere im ausverkauften „Fritz“-Theater (Herdentorsteinweg) helle Begeisterung. Drei Paare an einem Strand, die drei Männer verlieben sich neu. Schon wird geflirtet, gestritten und begeistert sowie liebevoll bis bösartig gesungen und dazu getanzt. Ein Schlager folgt auf den anderen. Kaum hat sich das Publikum vom Mitklatschen erholt, ist der nächste Song an der Reihe und das Publikum macht weiter.

Gassenhauer der 60er erklingen in einer Reihe mit aktuelleren Songs. Die witzig-derben Dialoge und Tanzeinlagen tun ein Übriges, um einen kurzweiligen Abend zu schaffen.

Michaels eigene Beziehung ist nicht unbedingt harmonisch. Kaum hat er Marina getroffen, tritt seine Frau, die füllige und direkte Resi (Yvonne Köstler) auf – und faltet ihn singend zusammen mit „Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben“, im Original 1968 von Dorthe Kollo gesungen. Köstler, neu im Team des „Fritz“-Theaters, macht Resi zu einem liebenswert burschikosen Original.

Wenn die Digitalkamera im Spiel ist, wird Michael auch musikalisch plattgemacht – der Vorwurf lautet dann halt: „Du hast den Farbfilm vergessen.“ Selbstbewusst singt Resi, was nicht richtig fotografiert wurde: „Ich im Bikini und ich beim FKK.“ Divenhaft und selbstbewusst nimmt sie die ganze Bühne ein. Auch mit Schokolade kann Michael sie nicht beruhigen, dafür gibt es gleich die nächste musikalische Abreibung: „Ich will keine Schokolade“, heißt es dann.

Während Resi noch an ihrer Hand demonstriert, wie sie Männer um ihren Finger wickeln will, schaut jemand von hinten zu: Johnny (Tim Reichwein), ganz und gar kein Sympath, aber wohlhabend, aus der Fußballszene und mit der Familie Effenberg bekannt. Er ist natürlich gute Etablissements gewöhnt. Dass die ihm gefallen, nimmt man ihm ab – spätestens, nachdem er seine Interpretation des „Spider-Murphy-Gang“-Hits „Schickeria“ gesungen hat.

Johnny umtanzt Resi wie ein Matador. Er singt „Ich will nicht wissen, wie Du heißt“ von Andy Borg. Die überraschte Angebetete kommt nicht zwischen die Zeilen. Johnny, den Blick nach oben gerichtet, duldet keinen Widerspruch. Kaum will Resi zu ihm sprechen, ist er schon weitergetanzt und setzt seine musikalische Eroberung fort.

Resi sagt ihre Meinung nach dem Song direkt: „Du verarschst mich doch.“ Johnny ist sich aber sicher: Resi ist falsch bei Michael. Sie könnte sogar eine Spielerfrau sein. Derweil beginnt sich Torben immer mehr für die elegante und charmante Anita (Lena Wischhusen), Partnerin von Johnny, zu interessieren.

Das Stück kommt hervorragend an. Björn (43) aus Peine in Nordrhein-Westfalen wurde sogar kurz in die Handlung einbezogen. „Wer vorne sitzt, muss damit rechnen“, sagt er. „Das Stück ist echt super und ziemlich lustig.“

Die kommenden Shows sind ausverkauft. Karten gibt es wieder für den 6., 12. und 13. sowie den 20., 21. und 22. Dezember jeweils um 20 Uhr. Eintritt: 32 Euro.