Liebesgeflüster

„No Sex in the City“ feiert Premiere im ausverkauften Packhaustheater

+ Max (Sebastian Teichner, unten) liegt auf dem Bett unter dem mexikanischen Pagen Juan (Andreas Werth), nachdem beide während einer Tanzübung umgekippt sind. Susan (Arlette Stanschus) überrascht beide und ist entsetzt – Szene aus „No Sex in the City“, das im Packhaustheater läuft. Foto: THEATERSCHIFF BREMEN

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Born to be wild“ als Klopfzeichen am Anfang eines Seitensprungs: Zwei hierfür vorgesehene Hotelzimmer sind durch eine Doppeltür verbunden. Doch so richtig wild sind Susan und Max nicht. Irgendwie sind sie sogar ein sympathisches Ehepaar aus Ohio und witzig obendrein. In der ausverkauften Premiere von „No Sex in the City“ am Donnerstag im Packhaustheater ist das Publikum auf ihrer Seite und hat viel zu lachen.