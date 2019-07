Stefan Saxen und der „Boxer in der Ecke“: Die Liebe zum Relief

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Boxer in der Ecke“ heißt Stefan Saxens Sandsteinrelief, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. In Stein gehauen, zeigt es eine Szene, wie man sie aus den kurzen Pausen zwischen den einzelnen Runden eines Boxkampfes kennt.

Ganz nah ist das von Erschöpfung gezeichnete Gesicht des Sportlers. Trainer und Assistent sind über ihn gebeugt. Sie versorgen Wunden und reichen Wasser. Dieses fast intime Schauspiel zeigt „Boxer in der Ecke“ von Stefan Saxen. Die plastische Darstellung des Boxers Evander Holyfield in Form eines Reliefs entstand etwa 2006. Der Boxport beschäftigt Saxen seit der Kindheit. „In den 70er Jahren durften wir mit meinem Vater die nächtlichen Kämpfe von Muhammad Ali mitansehen. Das war eine spannende Sache“, erzählt der Bildhauer.

Bei der Umsetzung des Motivs musste sich Saxen bewusst selbstdisziplinieren. Als gelernter Steinmetz hatte er gelernt, sehr fein zu arbeiten und die Oberfläche am Ende glatt zu schleifen. „Das kann aber in der Bildhauerei ein Werk kaputtmachen“, sagt der Künstler. Man müsse wissen, wann man aufhören muss. Denn ohne die Rauheit verliere ein Objekt seine Lebendigkeit, es wirke dann wie eingefroren. Bei bewegten Szenen gelte das in erhöhtem Maße. Der Sandstein, den Saxen verwendet, kommt aus Obernkirchen bei Hannover und wurde über Bremen in die ganze Welt verschifft. Das feinkristalline Gestein erlaubt klare Konturen. Das ist wichtig, denn die Wirkung von Reliefs entfaltet sich neben der Perspektive und Oberflächenstruktur vor allem durch das Spiel von Licht und Schatten. Die räumliche Tiefe entsteht oft durch eine Täuschung des Auges.

Bereits als kleiner Junge zeichnete und schnitzte Saxen. In Trier aufgewachsen, waren Madonnenstatuen allgegenwärtig und hinterließen Eindruck. „Ihr milder Blick empfing einen in den Kirchen, darauf war Verlass.“ Als er auf dem Heimweg von der Schule fasziniert einem Steinmetz bei der Arbeit zusah und ihn ansprach, durfte er diesem später helfen. Wieder ein Jahr später, brach Saxen die Schule ab, um eine Steinmetzlehre zu beginnen. „Ich habe es nie bereut. Und von Beginn an war klar, dass ich danach in die Bildhauerei will.“

Im Atelier beginnt Saxens Tag eher spät. Dafür arbeitet er oft bis in die Nacht hinein. Außerdem gibt er Kurse und erledigt Auftragsarbeiten. An den Computer geht er nur so viel wie nötig. Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht der Wahl-Bremer darin, erstmal einen Weg zu finden, sich zu finanzieren und damit glücklich sein zu können. Und man müsse gesund und fit bleiben. Denn Altersvorsorge sei so eine Sache. „Hat man den ersten Schritt geschafft, ist das Künstlerleben sehr beglückend. Die Arbeit am Stein macht tiefenentspannt.“

Ob wir Kunst brauchen? „Auf jeden Fall. Es werden Saiten bei uns angeschlagen, die sonst nicht berührt werden. Junge Menschen schauen sich beispielsweise alte Figuren in Berliner Museen an. Da strahlt die Liebe der Künstler auf den Betrachter. Auch meine Arbeiten kommen von Herzen.“

Zu den Künstlern, die für Saxen besonders bedeutend sind, zählen der italienische Bildhauer Luca della Robbia (1400 bis 1481) und der italienische Maler Sandro Botticelli (1445 bis 1510). Della Robbia beeindruckt Saxen allein schon durch seine marmorne Sängerkanzel in Florenz. Der dargestellte Reigen singender Kinder etwa sei „voller Liebe, Tiefe und Individualität“. Boticelli mag der Bremer wegen der „herrlichen Wirkung“ seiner betont starken Linienführung.

Wenn Saxen jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann ginge das Relief eines Kindergesichts mit großen fragenden Augen an US-Präsident Donald Trump. Es solle diesen daran erinnern, dass es noch Nachfahren gibt, die mit den Konsequenzen seines sozialen und ökologischen Benehmens leben müssen.