Die Liebe zum Müll

Bremen - Von Steffen Koller. Sie lieben das Faulige, Rostige und Speckige: „Die Olchis“ sind da. Und zwar im Universum. Am Sonnabend startete das neue Theaterstück, in dem es um die Themen Ressourcen, Recycling und Nachhaltigkeit geht. Auf der einen Seite: der Müllmann, der aus altem Zeug brauchbare Gegenstände zaubert. Auf der anderen: das „Olchi“-Mädchen, das eigentlich nichts lieber hat, als gammeligen Kram. Finden die beiden zusammen?

Das Bühnenbild wirkt vielversprechend. Alte Gießkannen, ein Laubbläser, Batterien, Kronkorken, Tonnen, Wasserbehälter, eine Autotür und vieles mehr stehen in der „Denkarena“ des Universum. „Schleim, yeah“, ruft das „Olchi“-Mädchen (gespielt von Vivienne Kaarow), aus dem Publikum dringt ein „Schelim, bäh“ herüber. Während der „Olchi“, dessen Figur auf den Büchern von Erhard Dietl basiert, nichts lieber hat, als altes, nicht mehr funktionsfähiges Zeug, ist der Müllmann (Denis Fischer) ganz anderer Meinung. Vieles gehöre gar nicht auf die Müllkippe, viel zu schade sei es dafür. Doch was kann man aus alten Dosen, Kerzen und Tonnen zaubern?

In verschiedenen Experimenten zeigen die Schauspieler in der 30-minütigen Show (Regie: Carsten Werner), dass Müll noch so einiges mehr kann, als einfach nur rumzuliegen. Im Nu wird aus alten Trinkpäckchen eine Handtasche, ein Katapult entsteht aus ausrangierten Holzteilen und eine Wolkenmaschine aus leeren Tonnen. Was lustig anzuschauen ist, soll nebenbei einen bewussten Umgang mit Ressourcen aufzeigen, erklärt Ausstellungsleiterin Kerstin Haller. „Nicht zu pädagogisch“, sagt sie, die Geschichte dahinter gehöre in den Vordergrund. „Mit der Show wollen wir das Narrative der Geschichte mit den Emotionen verbinden“, so Haller weiter. Also wird aus alten Bierdeckeln ein leckeres Kronkorken-Müsli, aus Schuhen ein Schuhsohlenschnitzel, und Schmuddelbrühe passt in jeden „Olchi“-Bauch. Viel zu viel lande zu früh auf dem Müll, so die Botschaft. Viel zu viel ist noch brauchbar – und wird es einfach weggeschmissen, schadet es der Umwelt über viele hundert Jahre. Verknüpft mit Versuchen, die einfache physikalische Gesetze wie Fliehkraft, Druck und Magnetismus erklären, zeigen die Schauspieler die große Welt des Wegwerfens. „Wir sollten alle etwas ,olchiger' werden“, so der Appell ans Publikum.

Ob die Botschaft angekommen ist, wird sich erst noch zeigen. Applaus gibt's obendrein. Ein Mädchen sagt: „Ich möchte noch eine Show sehen.“ Ein schöneres Kompliment kann es wohl kaum geben.

Die Shows laufen bis einschließlich 2. Dezember, jeweils sonnabends und sonntags um 13, 14.30 und 16 Uhr. Anmeldungen sind notwendig.

www.universum-bremen.de