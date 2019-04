Liebe, Hits und Partystimmung

Bremen - Von Martin Kowalewski. Party in der Bar „Whiskey Bill“. Tobi (Thomas Hohler) und seine Band „Screamers“ rocken die Hütte und zeigen gleich Lokalkolorit mit „Ihr seid das Ruhrgebiet“. Tobi erobert einen Laufsteg aus aufgestellten Stühlen. Die jungen Besucher der Bar tanzen wild. Feierabend im Ruhrpott. 1 400 begeisterte Besucher sehen am Dienstagabend die Bremen-Premiere des Musicals „Das ist Wahnsinn!“ im ausverkauften Metropol-Theater. Im Mittelpunkt: die großen Hits von Wolfgang Petry, verknüpft mit einer unterhaltsamen Handlung rund Liebe und Freundschaft.

Das „Whiskey Bill“ sieht für eine Kneipe sehr ungewohnt aus. Die Bar ist eine umgedrehte Lkw-Zugmaschine. Die Band spielt auf einem Lkw-Anhänger. Die Fans der „Screamers“ sind begeistert, allerdings nicht Tobis Vater Karsten (Markus Dietz) am Tresen. Er selbst war ein wenig erfolgreicher Musiker, ist heute Schrotthändler und findet vor allem eins wichtig: Sohnemann soll was Ordentliches lernen. Noch verärgerter ist Papa, als Tobi mit seiner Band daheim mit dem Song „Geil, geil, geil“ feiert, dass die „Screamers“ für Bahia del Sol gebucht wurden. Zweiter Handlungsort ist Papas Schrottplatz. Im Hintergrund erinnern zwei große Förderräder an den Ruhrpott.

Szeneriewechsel zu einem anderen Paar. Fuhrunternehmer Peter (Enrico De Pieri), fährt zunächst ein neues Dixi-Klo um und vergisst seinen 20. Hochzeitstag. Seine Frau Sabine (Vera Bolten) hat einen Wunsch frei: Sie will die Scheidung. Beide singen „Tu’s doch“ im Duett. Viel Schmerz ist im Spiel. Der Text ist geschickt aufgeteilt. „Ich weiß schon nicht mehr, woran ich wirklich bei Dir bin. Du willst bei mir sein und gleichzeitig gehen“, singt Sabine. Eher verdutzt und außerhalb des Songtextes stößt Peter hervor: „Ich will nicht, ich muss.“

Auf Peter wartet noch ein anderer Tiefschlag: Sabine hat ihn betrogen. Er braucht seinen besten Freund zum Reden: Wolf (Mischa Mang), Betreiber des „Whiskey Bill“. Der empfängt ihn warmherzig und singend: „Komm‘ herein und setz‘ Dich erstmal hin und sag‘ nichts, bis ich zu Ende bin.“ Petry-Fans wissen sofort, es beginnt „Jeder Freund ist auch ein Mann“. Wolf ist also der Lover. Der generell eher etwas ruppige Peter rastet richtig aus mit „Der Himmel brennt“. Mit unbändiger Kraft singend, sorgt er dafür, dass es wirklich brennt: Er zündet das neue Dixi-Klo an, Nebel hüllt die Bühne ein. Fans wissen: Zu Beginn seiner gut 40-jährigen Karriere soll Wolle Petry immer wieder die Klos für seine Fans auf Sauberkeit kontrolliert haben.

Peter lässt sich nach dem Ausbruch in einer Therapie-Gruppe helfen. Die Männer sitzen auf großen Bällen bei einer Therapeutin (Jessica Rühle). Sie stellt ihn vor: „Ihm ist die Frau weggelaufen, wahrscheinlich, weil er sie schlecht behandelt hat.“ Bei Peter regt sich Widerstand. „Wir sehen, er ist noch in der Verneinungsphase“, sagt die Therapeutin.

Schließlich treffen sich alle in Bahia del Sol – mit dem passenden Urlaubsflair. Bunte Kleidung herrscht vor. Tobi ist mit seiner neuen Flamme Gianna (Dorina Caruci) in Papas Auto abgehauen. Karsten wird von Ehefrau Gabi (Jessica Kessler) gedrängt, seinem Sohn zu folgen. Peter hat in einem Telefonat mit Sabine rausgefunden, dass diese sich dort auch einfinden will. Wolf trifft dort seine Jugendliebe und heutige Hotelbesitzerin Jessica (Carina Sandhaus). Beide hat vor 20 Jahren ein Missverständnis getrennt. Peter sagt: „Ich bin ein Mann. Seit wann machen wir Männer beim ersten Mal alles richtig?“ Das Publikum lacht am Abend viel und spendet immer wieder Szenenapplaus. Es gibt noch viel Trubel im Süden und viele Petry-Hits, mehrfach in Duetten, bis die Liebenden zusammenfinden. Natürlich bekommen die begeisterten Zuschauer Hits wie „Wahnsinn“, „Jessica“ und „Gianna“ zu hören. Die Songs sind zum Teil anders arrangiert. Die Schauspieler überzeugen stimmlich, die Band ist stets präsent, das Ensemble zeigt gekonnte Tanzeinlagen.

Carina Sandhaus alias Jessica erzählt nach der Show im Interview von harter Arbeit bei der Übertragung der Petry-Songs in Duette. „Wir mussten ganz schön basteln, um die Stimmen in einer neuen Tonart zusammenzubekommen“, sagt sie.