Die Liebe und das Frühstücksei

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Fräulein Dinkel?“ Karlheinz Melzer (Christian Schliehe) muss dreimal rufen, doch dann kommt sie: Renate Dinkel (Astrid Schulz), seit 15 Jahren Sekretärin in seinem Unternehmen. Die danach entstehende kleine und generationenübergreifende Romanze ist Bremer Kulturgut und Gegenstand eines bekannten Loriot-Sketchs. Bei der begeistert aufgenommenen Premiere von „Loriots gemischtes Doppel“ am Donnerstagabend im ausverkauften Kleinen Saal des Theaterschiffs ist sie ein Höhepunkt und erntet ordentlich Lacher.

Schulz und Schliehe bringen mit dem Programm nicht nur die Sketche mit Loriot und Evelyn Hamann auf die Bühne des Theaterschiffs, sondern greifen auch auf die Zeichentrickfilme von Loriot zurück. Das Ergebnis ist eine witzige, kurzweilige und durchaus eigenwillige Inszenierung der locker verbundenen Sketche. Regisseur Marco Linke hat den Genrewechsel geschickt bewältigt.

Zurück ins Büro: Schnell entflammt das Feuer. Wie am ganzen Abend wirkt Schulz etwas hervorpreschender und weniger schüchtern als Loriots Filmpartnerin Evelyn Hamann in den Vorlagen. Bald räkeln sich beide auf dem Chefsessel, bis ein Geschäftsanruf kommt. Der stört nicht lange. Bald landen beide auf dem Sofa. Melzer versucht, sich mit einem Fuß an einer Holzverzierung des Sofas festzuhalten, während die beiden sich nahekommen. Das klappt nicht. Mit Dinkel auf dem Teppich eng verschlungen findet Melzer schließlich einen verlorengegangenen Geschäftsbrief. Zurück zum Sie, die Romanze ist vorbei. Das Schauspielpaar schafft es, die Vorlage zu beleben und gleichzeitig geschickt eine eigene Note auf die Bühne zu bringen. „Das ist gut so“, sagt die begeisterter Besucherin Andrea Flockert (51) aus Bremen: „Man kennt die Sketche. Dass die beiden ihre eigene Inszenierung daraus machen, macht es aus. Das ist grandios.“

Christian Schliehe ist beim „Monsterinterview“ dicht an der Vorlage. Er hat nicht nur das Gebiss des Horror-Darstellers Vic Dornberger, sondern räuspert sich auch in ebenso brachialer Lautstärke. Wendepunkt ist auch in der Bühnenfassung die Frage, ob das Gegenüber einmal kurz seine Maske abnehmen könnte, um der Welt sein wahres Gesicht zu zeigen. Schliehe spielt die Verlegenheit von Dorn wie in der Vorlage – inklusive des charakteristischen Augenrollens mit Blicken in alle Richtungen.

Natürlich im Programm: die Szenen einer Ehe, im Original Zeichentrickfilme. Schulz spricht mit einer etwas kratzigen Stimme. Mit Schürze wirkt sie wie eine echte Hausmutter aus den 70ern. Schliehe erscheint im Hemd als ein gesetzter, aber vitaler älterer Herr. Beide sitzen nebeneinander auf einem alten Sofa, so wie es Loriot immer tat. Das schafft einen gewissen Abstand zwischen ihnen. Bei der Debatte um das Viereinhalb-Minuten-Frühstücksei eröffnen sich so andere Darstellungsmöglichkeiten. Beim Zeichentrickfilm, in dem das Paar auf Eck nebeneinandersitzt, schließen beide Charaktere immer mal ihre Augen und können so unbeobachtet nebeneinandersitzen. Auf der Bühne bleibt der Blick voraus. Das wirkt sogar natürlicher. Am Ende stehen zwei Flüche mit starrem Blick. Sie: „Gott, was sind Männer primitiv.“ Er: „Morgen bringe ich sie um.“

Weitere Doppel

„Loriots gemischtes Doppel“ steht auch am 15. und 16. März um 20 Uhr, am 17. März um 15 Uhr, am 22. März um 20 Uhr, am 23. März um 17 und 20 Uhr, sowie am 24 März um 15 Uhr auf dem Programm des Theaterschiffs an der Tiefer. Tickets gibt es unter anderem in den Verkaufsstellen unserer Zeitung.