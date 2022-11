Flammen-Inferno in Bremen: Riesige Lagerhalle brennt lichterloh

Von: Fabian Raddatz

Eine riesige Lagerhalle auf dem Recyclinggelände in Bremen-Walle steht in Brand. © Nord-West-Media TV

Auf dem Nehlsen-Gelände in Bremen brennt am Freitagabend eine riesige Lagerhalle. Für die Feuerwehr beginnt ein langer und schwieriger Einsatz.

Update, 10:15 Uhr: Bremen – Noch immer kämpfen die Feuerwehrleute gegen den Brand auf dem Recycling-Gelände der Firma Nehlsen. Ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Feuerwehrsprecher Michael Richartz: „Die großen Flammen sind gelöscht, jetzt geht es an die Glutnester. Doch die Halle ist einsturzgefährdet, darf nicht betreten werden. Das macht den Löscheinsatz schwierig.“

Über die Brandursache könnte bislang noch keine Aussage getroffen werden, so Richartz.

Erstmeldung von Samstag, 26. November 2022, 09:00 Uhr: Flammen-Inferno auf dem Gelände des Recyclingbetriebs Nehlsen in Bremen: Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am späten Freitagabend an der Straße Fahrwiesendamm anrücken, schlagen ihnen bereits riesige Rauchschwaden und meterhohe Flammen entgegen. Eine riesige Lagerhalle, in der Sperrmüll gelagert wird, steht in Vollbrand.

Für die Feuerwehr Bremen beginnt ein langwieriger und schwieriger Einsatz, der sich bis in den Samstag, 26. November 2022, zieht. Die Polizei hat das Gelände um die Lagerhalle weiträumig abgesperrt. Glück im Unglück: Der Rauch zieht nicht in Richtung der nur 100 Meter entfernten Autobahn 27. Stattdessen hüllt dichter Qualm das gesamte Firmengelände ein.

Großbrand in Bremen: Mega-Lagerhalle in Flammen – Ende nicht absehbar

Neben der Berufsfeuerwehr sind auch mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, berichtet das Nachrichtenportal Nord-West-Media TV. Von außen sind mehrere Drehleitern in Stellung gebracht. Die Flammen haben sich bis ins Dach ausgebreitet und an mehreren Stellen der Wellblechwand brechen Löcher auf und Flammen scheinen aus dem Gebäude heraus.

An einem nahen Fleet hat die Feuerwehr eine Wasserentnahmestelle eingerichtet. Mit einer Pumpe wird Löschwasser entnommen und über Schlauchleitungen zum Einsatzort befördert. Ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht absehbar.

Riesige Lagerhalle brennt in Bremen lichterloh: Auch in Stuhr geht ein Recyclingbetrieb in Flammen auf

In der Nacht zu Samstag, etwa gegen 2:20 Uhr, bricht in einem Recyclingbetrieb in Stuhr-Brinkum ebenfalls ein Feuer aus. Nur durch das beherzte Eingreifen zahlreicher Feuerwehrleute konnte Schlimmeres verhindert werden. Man gehe nicht von Brandstiftung aus, sondern nehme an, dass sich etwas im Müll selbst entzündet habe, sagte ein Polizeisprecher.

Die genaue Ursache blieb zunächst unklar. Das Feuer sei in der Nacht unter Kontrolle gewesen, allerdings hätten vereinzelte Glutnester im Müll die Arbeit der Feuerwehr erschwert.