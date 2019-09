Lichtdurchflutete Moderne

Bremen – Der Architekt Friedrich Wilhelm Kraemer (1907 bis 1990) stand für klare Formen und Linien. Hochschullehrer Kraemer zählt zu den Gründern der „Braunschweiger Schule“, deren Vertreter diesem Ideal der Klarheit in den 50er und 60er Jahren folgten.

Ein beispielhaftes Werk der so betont sachlichen „Braunschweiger Schule“ steht in Bremen – und öffnete am „Tag des offenen Denkmals“ seine Türen: Das frühere Katasteramt (Wilhelm-Kaisen-Brücke, etwa Höhe Franziuseck), das heute „Kwadrat“ heißt und von der Werkstatt Bremen genutzt wird. „Kwadrat“ heißt der Bau von 1955/56 – trotz der merkwürdigen Schreibweise – nicht ohne Grund. Das Gebäude mit dem oberlichtdurchfluteten Foyer hat einen quadratischen Grundriss.

Das frühere Katasteramt ist Teil eines Ensembles. Zu ihm gehört auch ein rechteckiger Bau an der Weserseite – das Wasser- und Schifffahrtsamt. Das Quadrat mit dem Lichthof wiederum liegt an der Kleinen Weser. Seit 1999 steht der Gebäudekomplex unter Denkmalschutz. Das Kraemer-Ensemble nach dem Ideal der „Braunschweiger Schule“ war der erste bremische Behördenneubau der Nachkriegszeit.

Und eben sie, die Nachkriegsmoderne, spielte beim „Tag des offenen Denkmals“ eine große Rolle im Programm – in Bremen jedenfalls, wo es herausragende Beispiele für die Nachkriegsmoderne gibt, aber wenig Bauten, die zum eigentlichen Motto des Tages passten. Das nämlich bezog sich aufs Bauhaus-Jubiläum. „Reine Bauhaus-Architektur hat Bremen nicht so ganz viel“, so Professor Georg Skalecki, Bremens Landeskonservator.

Das Aalto-Hochhaus und die Nachkriegs-Kirchenbauten des Bremer Architekten Carsten Schröck (1923 bis 1973) standen beim „Tag des offenen Denkmals“ in Bremen ebenso im Fokus wie beispielsweise auch das Focke-Museum an der Schwachhauser Heerstraße: 1964 wurde nach fünfjähriger Bauphase das Hauptgebäude des Focke-Museums als erster Neubau eines Landesmuseums nach dem Krieg auf dem Gelände des Gutes Riensberg eröffnet. Der Darmstädter Architekt Heinrich Bartmann (1898 bis 1982) hatte hier einen deutlich vom dänischen Museum Louisiana inspirierten Entwurf umgesetzt – leicht, transparent, sich zu umgebenden Natur hin öffnend.

Apropos Natur. Zu den Bremer Programm-Highlights am „Tag des offenen Denkmals“ zählt stets der Welterbe-Bau Rathaus, das war auch am Sonntag nicht anders. Diese Aufmerksamkeit nutzte die Bürgerinitiative aus, die für den Erhalt der Deich-Platanen in der Neustadt kämpft. Die Aktivisten bauten am Rathaus einen Info-Stand auf. Die Initiative hat bei der Umweltbehörde beantragt, dass die 136 Platanen an der Kleinen Weser zum ersten Naturdenkmal Bremens erklärt werden.