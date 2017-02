Licht und Neumond, Reisen und Poesie

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wo das Licht wohnt, davon weiß die Bremer Autorin Heidrun Adriana Bomke zu erzählen. Einer ihrer Gedichtbände jedenfalls trägt diesen Titel – und das gleich in italienischer und deutscher Sprache: „Gedichtband „Dove abita la luce / Wo das Licht wohnt“.

Aus (so eine Ankündigung) ihren „poetischen Reisebüchern“ – sprich: aus „Wo das Licht wohnt“ und aus dem Reisetagebuch „Neumond in Syrakus“ – liest Heidrun Adriana Bomke demnächst bei Leuwer (Am Wall 171). Termin: Mittwoch, 22. Februar. Beginn ist um 19 Uhr. Begrüßung: Angelika Sinn; ergänzende Erläuterungen und Zwischenbemerkungen: Theresa Albig.

Bomke, Jahrgang 1959, promovierte in Neuerer deutscher Literaturwissenschaft. Die gebürtige Thüringerin gründete 2005 die Begegnungsstätte „Literarisches Leben“. „Als Biografieforscherin und poetische Reisebegleiterin veröffentlicht sie neben wissenschaftlichen Aufsätzen auch Gedichtbände, Reisetagebücher und Reisereportagen und unterrichtet kreatives und biografisches Schreiben“, heißt es beim Bremer Literaturkontor.

In „Wo das Licht wohnt“ wiederum heißt es: „Schlummernd noch murmelt das Jahr sein Lied /Summt leise dem Baum das Grün / Lockt des Himmels Gold hervor / Beschwört der Blütenfülle / Einzustimmen in den großen Chor.“

David Safier und sein „Traumprinz“

+ Der Bremner Bestsellerautor David Safier liest demnächst im Ratskeller. © LBSV Wo es lustig wird, das weiß der Bremer Bestsellerautor David Safier ganz genau. Schließlich hat er eine Reihe humorvoller Bücher geschrieben. Aus einem davon liest er jetzt in der von Lothar Pohlmann (Landesbetriebssportverband Bremen) organisierten Reihe „Poesie im Bremer Ratskeller“ – und zwar aus dem neuen Romanerfolg „Traumprinz“. Der Termin: Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr.

„Frech, witzig und einfach genial“ – mit diesen Worten fasst Zeremonienmeister Pohlmann Safiers aktuelles Buch zusammen. Der Roman erzähle „eine turbulente Liebeskomödie zwischen Realität und Phantasie“. Und: „Im Ratskeller stellt der Autor dem Publikum die Frage: Welche Frau würde sich nicht gerne den perfekten Mann malen?“

Safiers Geschichte handelt von der verträumten Comiczeichnerin Nellie, die ganz schlimmen Liebeskummer hat. Als Nellie zufällig eine alte tibetische Lederkladde in die Hände fällt, zeichnet sie ihren Traumprinzen – stark, edel, Drei-Tage-Bart.

Als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat der Prinz das Zeichenblatt verlassen und steht leibhaftig vor ihr. Anschließend erlebt das ungleiche Paar in der Großstadt Berlin – auf der Suche nach dem Geheimnis der magischen Kladde – jede Menge Abenteuer.

Safier, Jahrgang 1966, wurde bekannt durch seine Drehbücher zu TV-Hits wie „Berlin, Berlin“, „Nikola“ und „Mein Leben und ich“ und ist ein internationaler Bestsellerautor. Er wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Emmy, dem amerikanischen Fernseh-Oscar, ausgezeichnet.

Safier lebt und arbeitet in Schwachhausen. Zu seinen Büchern zählen „Mieses Karma“, „Jesus liebt mich“ und „Plötzlich Shakespeare“. Die Romane des Bremers sind in Deutschland mehr als vier Millionen Mal verkauft und in gut 20 Sprachen übersetzt worden.