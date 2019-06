Libeskind-Pläne vor dem Aus

Rot-Grün-Rot will auf Sparkassenareal nicht so hoch hinaus

+ Entwurf des Stararchitekten Daniel Libeskind für das Sparkassenareal Am Brill in Bremen. Foto: STUDIO LIBESKIND

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Aus für die Pläne von Stararchitekt Daniel Libeskind auf dem Sparkassenareal Am Brill: Die künftige Regierung aus SPD, Grünen und Linken sind die vier vorgesehenen Türme – anlehnend an die Bremer Stadtmusikanten – zu hoch. Das wurde am Mittwoch nach den Koalitionsgesprächen bekannt.