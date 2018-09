Von der Leyen: Digitalisierung der Bundeswehr verbessern

Bremerhaven - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich in der Marineoperationsschule in Bremerhaven neueste Ausbildungsmethoden zeigen lassen. Doch nicht alle Bereiche der Bundeswehr sind materiell so gut ausgestattet. Daher sieht ein neuer Plan eine Etaterhöhung vor.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat einen Plan erarbeitet, wie die Mangelwirtschaft in der Bundeswehr beendet werden soll. "Nach langen Zeiten des Schrumpfens sind wir jetzt wieder in einer Zeit des Wachstums", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Auch in diesen Standort solle künftig weiter investiert werden.

Allgemein Modernisierungsplan sehe einen erweiterten Finanzrahmen in mehreren Stufen vor: 2019 würden für den Verteidigungsetat 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zur Verfügung gestellt, 2024 seien es bereits 1,5 Prozent. „Wir haben einen genau festgelegten Finanzrahmen, der von der Bundesregierung bei der Nato auch so angezeigt worden ist“, sagte die Ministerin. Investiert werde in alle Bereiche der Bundeswehr, vor allem aber in die persönliche Ausstattung der Soldaten sowie in die Digitalisierung. „Jeder Konflikt der Zukunft wird auch über den Cyberraum ausgeführt werden“, begründete von der Leyen.

Marineoperationsschule besonders wichtig

Die Ministerin hat den Plan der Geheimschutzstelle des Bundestags übermittelt, bei der Abgeordnete ihn unter bestimmten Bedingungen einsehen können. „Die Soldaten spüren, dass wir nach dem Tiefpunkt im Jahr 2015 nach 25 Jahren des Schrumpfens in der Bundeswehr jetzt langsam die Talsohle durchschritten haben“, sagte von der Leyen. Es müsse nun noch ein langer Aufstieg bewältigt werden. Die Bundeswehr wachse wieder, auch die Marine. Deshalb sei die Marineoperationsschule in Bremerhaven auch besonders wichtig. Dort werden jedes Jahr bis zu 4.000 Soldaten aus- und weitergebildet.

Bei ihrem Besuch wurden der Ministerin mehrere praktische Übungen vorgeführt. Die Schule sei materiell gut aufgestellt, betonte der Kommandeur der Einrichtung, Eckhard Bödeker. In den vergangenen Jahren flossen in die Ausbildungsstätte 18 Millionen Euro. Von der Leyen kündigte an, in den nächsten fünf Jahren weitere 20 Millionen Euro in den Standort zu investieren.

dpa