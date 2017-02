Die leuchtenden Farben des Südens

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Worpsweder Malerin Lisel Oppel (1897 bis 1960), eine gebürtige Bremerin, hat in den vergangenen Jahren eine kleine Renaissance erlebt – was wohl auch mit der Oppel-Biographie zu tun hat, die die Bremer Journalistin und Kunstwissenschaftlerin Christine Krause 2010 veröffentlicht hat.

Jetzt legte die Autorin mit dem Band „Die Bilderwelt der Malerin Lisel Oppel – Von Worpswede in den Süden und zurück“ (Kellner-Verlag, Preis: 29,90 Euro) noch einmal nach.

In diesem Band dokumentiert Krause Lisel Oppels Schaffen mit mehr als 350 Bildern, Aquarellen und Zeichnungen. Sie sind in Worpswede, an der Hamme und im Teufelsmoor entstanden. Und auf Reisen, die die Künstlerin nach Positano (Italien) und an etliche andere Sehnsuchtsorte geführt haben.

Das Overbeck-Museum präsentiert nun eine Lesung mit Christine Krause – am Freitag, 10. Februar, im Café „Erlesenes“ an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack. Beginn: 18.30 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Hélène Freyburger mit der Querflöte. Der Eintritt ist frei. Anmeldung im Overbeck-Museum unter der Nummer 0421/663 665.

„Die Malerin Lisel Oppel hat ein bewegtes Leben geführt: Im Jahr 1897 und damit noch im Kaiserreich geboren, absolvierte sie während des Ersten Weltkrieges ein Kunststudium und lebte in den 30er Jahren längere Zeit in Italien, wo sie einen unehelichen Sohn zur Welt brachte“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Overbeck-Museums.

„Weitere Reisen führten die unkonventionelle Künstlerin sogar bis nach Spanien und Marokko.“ Obwohl ihr Lebensmittelpunkt ab 1939 das Künstlerdorf Worpswede war, hätten die Reisen ans Mittelmeer deutliche Spuren im Werk der Künstlerin hinterlassen: „Lisel Oppel bevorzugte stets leuchtende, intensive Farben.“ Pourshirazi: „Bis heute gehören ihre ,Laternenkinder‘ und Landschaften zum Schönsten, was der Kreis der Worpsweder Malerinnen und Maler hervorgebracht hat.“