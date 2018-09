Ende einer Ära: Letzter „Tatort“-Dreh mit Sabine Postel und Oliver Mommsen

Das Schauspiel-Duo, wie man es kennt: Sabine Postel und Oliver Mommsen gutgelaunt am Set für ihren letzten Bremer „Tatort“-Dreh. Trotz des nahenden Abschieds war die Stimmung am Mittwoch gut.

Bremen - Von Steffen Koller. Aus, Schluss, vorbei: Die Dreharbeiten für den letzten Bremer „Tatort“ des Ermittlerduos Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) haben begonnen. Am Mittwoch hatten Pressevertreter Gelegenheit, den Schauspielern und der Filmcrew zum Finale über die Schulter zu schauen. Während der Arbeiten zur neuen Folge „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ plauderten die Protagonisten aus dem Nähkästchen. Man werde alles aufsaugen, alles in vollen Zügen genießen, so die Devise der langjährigen Berufspartner.

Die Sonne scheint, der Wind bläst eisig über eine große Sandfläche im Gewerbepark Hansalinie in Hemelingen. Umgeben von riesigen Windrädern und großen Industriehallen postieren sich Kameraleute, Assistenten stehen bereit, Mikrophone sind ausgerichtet. Dazu: ein gutes Dutzend Journalisten, Fotografen, Radioredakteure. Sie alle wollen dabei sein, wenn die Schauspieler Sabine Postel (64) und Oliver Mommsen (49) nach rund 17 Jahren gemeinsamer Ermittlerarbeit das Kapitel Bremer „Tatort“ mit einem letzten Dreh beenden.

„Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ wird die finale „Tatort“-Folge heißen. Regisseur ist – wie in vielen anderen Teilen auch – Florian Baxmeyer. Von Traurigkeit ist am Set nichts zu spüren. Im Gegenteil: Mommsen und Postel sind zum Scherzen aufgelegt, sie albern, lachen und lassen die vergangenen Jahre Revue passieren.

Die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen haben eine ganze Ära des Bremer „Tatort“ geprägt. Während Sabine Postel als Inga Lürsen seit 1997 in der Hansestadt ermittelt und mittlerweile 37 Folgen gedreht hat, kam Mommsen (Nils Stedefreund) 2001 dazu. Er kommt aktuell auf 32 Folgen. Der erste gemeinsame „Tatort“ trug 2001 den Titel „Eine unscheinbare Frau“. Besonders im Gedächtnis geblieben sind den beiden die Folgen „Brüder“, den Mommsen als „fett“ bezeichnet, und „Abschaum“, über den Postel sagt: „Der war echt heftig.“

Oliver Mommsen, der seit 2001 an der Seite von Kollegin Sabine Postel steht, will die letzten Augenblicke, „das letzte Mal Autofahren und den Dienstausweis zücken“, in vollen Zügen genießen. „Das Gefühl ist gut“, sagt Sabine Postel, angesprochen auf die Entscheidung, als „Tatort“-Ermittlerin aufzuhören. Mommsen meint: „Ich habe mich schon gefragt: ,Oh, oh, war das die richtige Entscheidung?'“ Immerhin standen die beiden 17 Jahre gemeinsam vor der Kamera, Sabine Postel ist bereits 21 Jahre Ermittlerin Lürsen. „Extrem vermissen“ werde sie die Crew, das Team, das sie mindestens zweimal im Jahr gesehen hat.

Es geht anfangs um „einen ganz normalen Mord“

Gefragt nach der größten Herausforderung während der Arbeiten, sagt Mommsen: „Kälte, Hunger – und Warten.“ Das Warten nerve, und dennoch müsse man die Konzentration permanent aufrechterhalten. „Und das irgendwo auf dem Deich.“

Auch bei den aktuellen Arbeiten ist die Konzentration hoch, alle am Drehort folgen einem minutiösen Zeitplan. „Drei Fragen, drei Antworten“ heißt es vor Beginn der Journalisten-Fragerunde vom Radio-Bremen-Pressesprecher. „Ihr habt 15 Minuten. Mehr geht leider nicht.“ Kurz darauf ist das Ermittler-Duo verschwunden, der neue Streifen will gedreht werden.

In „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ geht es laut Postel anfangs um „einen ganz normalen Mord“ an einer jungen Frau. Ein Mord, der aber schnell „das Binnenverhältnis zwischen den Kommissaren auf die Zerreißprobe“ stelle, verrät sie. Regisseur Florian Baxmeyer wolle die letzte Folge mit einem „Feuerwerk“ beenden. Ob es tatsächlich dazu kommt, wird nicht preisgegeben. „Das sagen wir doch nicht“, so Mommsen lächelnd. Nur so viel sei gesagt: Es geht um ein „feingewebtes Netz aus Korruption, Erpressung und Geheimnissen“.

Nachfolge noch unbekannt

Also, wie wird der Abgang ausfallen? Das zeigt sich erst im Frühjahr, dann wird die finale Folge ausgestrahlt. Zu lange hin? Am Sonntag, 28. Oktober, um 20.15 Uhr läuft „Blut“ im Ersten. Es ist der vorletzte Akt von Lürsen und Stedefreund, bevor der Vorhang endgültig fällt. Wer die Nachfolge im Bremen-„Tatort“ antritt? Das verrät der Sender noch nicht.