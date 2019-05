Bremen von A bis Z: K wie Kassenbons

So ein Einkaufsbummel kann ein gemeinsames Vergnügen sein – muss es aber nicht. Aussuchen, anprobieren, begutachten. Und anschließend alles wieder von vorn. Das kann dauern. Besonders für den Begleiter, der gerade nicht aussucht, anprobiert und begutachtet, sondern nur hin und wieder mal „hm-hm“ und „Steht Dir gut!“ sagen soll.

Gut, wenn man sich da mit ein wenig Lesestoff die Zeit vertreiben kann. Und diesen Lesestoff, den liefert heutzutage der Einzelhandel. Nein, nicht mit all diesen Kundenzeitschriften voller Schauspieler, Musiker und „Influencer“, die man ständig durcheinanderbringt und verwechselt. Der Bremer Einzelhandel, der setzt auf Kassenbons. Selbst, wenn man nur eine Tube Zahnpasta kauft, kriegt man mittlerweile einen halben Meter Lesestoff mit.

Die Bremer lieben Lesestoff, keine Frage, schließlich sind die literarischen Figuren Esel, Hund, Katze und Hahn die bekanntesten Botschafter der Stadt. Auf den Kassenbons aber stehen keine Märchen. Es ist der nackte Realismus, merkantil geprägt. Und so preist der Bon aus dem Supermarkt „Gratis-Snacks“ an. Allerdings nicht für einkaufsbummelgeplagte Menschen. Sondern „Mini-Salamis“ für Hunde und „Milch-Snacks“ für Katzen. Vielleicht doch eher was für die Stadtmusikanten. . .

Kundenkarten und virtuelle Rabattmarken

Andere Häuser nutzen die Kassenbons, um dem geneigten Leser wortreich Kundenkarten und virtuelle Rabattmarken anzupreisen. „Mit diesem Einkauf hätten Sie 150 Bits erworben“, schreibt ein unbekannter Dichter. Offenbar will er dem Leser ein schlechtes Gewissen machen. Habe ich eine Chance verpasst? Hätte ich mit den Bits etwas Einmaliges aussuchen, anprobieren, begutachten können? Und nun? Nun löst der Dichter das Rätsel nicht auf. Offenes Ende, sozusagen.

Wie wohltuend hebt sich davon doch ein anderes Werk (Autor ebenfalls unbekannt) ab: „Vielen Dank für Ihren Einkauf“, heißt es da in nüchterner Prosa, aber durchaus höflichem Tonfall. Und: „Publikationen und Meterware sind vom Umtausch ausgeschlossen.“ Was will uns der Dichter damit – …ach, lassen wir das.

Online-Werbung auf Papier

Nanu, was ist das? Ein neuer Text, ein animierender Ton. Ein Kassenbon, auf dem dafür geworben wird, online einzukaufen. Verzeihung, es heißt dort natürlich: „Online shoppen.“ Moment mal. . . dadurch würde sich das Aussuchen, das Anprobieren, das Begutachten nach Hause verlagern. Hm, hm. Dann doch lieber noch eine Runde durch die Geschäfte.