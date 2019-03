„Universität der 3. Generation“: Lernen ohne Leistungsdruck

Volles Haus: Rund 200 Zuhörer kamen zum Semesterbeginn der „Uni der 3. Generation“ in die Bremer Stadtbibliothek. Projektleiter Bruno Steinmann (am Mikrofon) stellt die Veranstaltungen des Awo-Bildungsangebotes für ältere Menschen zusammen.

Bremen - Von Viviane Reineking. Nach dem Berufsleben fremde Welten entdecken und neue Wissensgebiete erobern: Senioren sind heute aktiver denn je. Und wollen nicht nur körperlich agil, sondern auch fit im Kopf bleiben. Eine Gelegenheit bietet die „Universität der 3. Generation“ (U3G) der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bremen – ein der Awo zufolge bundesweit einmaliges Projekt.

Von Leistungsdruck keine Spur. Unter Prüfungsstress steht auch niemand. Einen Campus gibt es nicht, und statt Studenten lernen hier Teilnehmer: Von ihrem Wissensdurst lebt die „Universität der 3. Generation“, die 2010 zum ersten Mal in Bremen an den Start gegangen ist. Knapp 60 Veranstaltungen stehen auf dem Programm des aktuellen Sommersemesters, das gerade begonnen hat.

Bruno Steinmann hat das Angebot an Führungen und Vorträgen auf die Beine gestellt. Er ist mit Enthusiasmus und bei jeder Veranstaltung dabei. So wie beim Auftakt mit Prof. Annelie Keil. Rund 200 Zuhörer lauschten den Ausführungen der Gesundheitswissenschaftlerin über das Älterwerden in der Bremer Stadtbibliothek. Lebenslanges Lernen ist „in“: Im vergangenen Semester besuchten rund 2000 Teilnehmer die Veranstaltungen, „Rekord“, so die Awo.

Ein „Traumjob“ sei es für ihn, so Steinmann, der seit sechs Jahren das Programm zusammenstellt. Spannende Themen aufzuspüren, gehört für ihn ebenso dazu, wie Kontakte zu möglichen Einrichtungen und Dozenten zu knüpfen. Kulturwissenschaften, Germanistik und Geschichte hat der 35-Jährige an der Bremer Uni studiert. „Ich interessiere mich für viele Themengebiete, wollte mich schon während des Studiums ungern spezialisieren“, so Steinmann. Und so organisiert der Projektleiter nun Veranstaltungen in den fünf Themenbereichen „Politik und Gesellschaft“, „Kunst und Kultur“, Wissenschaft und Technik“, „Bremer Einblicke“ sowie „Computer und Internet“, moderiert und bedient die Technik. „Immer ganz nah dran an den Teilnehmern“, wie er sagt. Deren Wertschätzung und Dankbarkeit seien sein Antrieb.

An Menschen „in der nachberuflichen Lebensphase“ – die „dritte Lebensphase“ nach Kindheit und Erwachsenenalter samt Berufsleben – richtet sich die „Universität der 3. Generation“. Das Rentnerdasein ist mitunter lang. Seine ältesten Teilnehmer seien zwei 93-jährige Damen, so Steinmann. Viele kommen immer wieder, besuchen gleich mehrere Veranstaltungen im Semester. „Stammgäste“, nennt er sie, die melden sich gleich zu 20 bis 30 Terminen an. Manche wechseln mitunter sogar die Seiten – vom Teilnehmer zum Dozenten oder eben umgekehrt. Ein Drittel der Dozenten sei selbst im Seniorenalter. Eines eint die Beteiligten: Sie wollen sich engagieren.

Die Gründe, an der Veranstaltungsreihe teilzunehmen, seien vielfältig. Bei manchen etwa war früher nicht das Geld vorhanden, um ein Studium zu finanzieren. Sie haben dann eine Ausbildung gemacht und freuen sich nun über das Bildungsangebot.

Angebot aus Danzig als Vorbild

Vorbild war ein ähnliches Angebot aus Bremens Partnerstadt Danzig. „Einmalig“ sei das Projekt in Deutschland, weil die Dozenten zum großen Teil ehrenamtlich lehren würden. Und die meisten Veranstaltungen kostenlos besucht werden könnten. Das unterscheide die „Universität der 3. Generation“ etwa von Volkshochschulangeboten und dem Seniorenstudium an der Uni Bremen. So spricht das niedrigschwellige Angebot eben auch Menschen mit kleiner Rente an.

Einen Campus hat die Awo-Uni nicht. Ganz bewusst, so Steinmann, finden die Vorträge und Führungen an unterschiedlichen Orten in Bremen statt. So habe jeder die Gelegenheit, schnell und günstig zur „U3G“ zu gelangen.

Spaß am Lernen muss sein

Einzige Voraussetzung sei der Spaß am Lernen, sagt Steinmann. Die Menschen kommen freiwillig, wollen sich nicht einfach nach dem Job zur Ruhe setzen. „Das hält Körper und Geist gleichermaßen fit.“

Unter anderem für folgende Veranstaltungen gibt es im Sommersemester nach Angaben von Steinmann noch freie Plätze (Anmeldungen unter 0421/790257). Die Vorträge sind kostenfrei, für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Einrichtungen können Kosten entstehen. Das Programm ist im Internet herunterladbar, wird auf Wunsch aber auch zugeschickt.

„,Dreimal ist Bremer Recht!’ – Die Dreifach-Wahl am 26. Mai“, Vortrag von Sozialwissenschaftler Rolf Prigge (27. März)

„Tatort – eine deutsche Serie“, Vortrag von Kulturhistoriker Manfred Janssen (4. April)

„Literarische Heimat: Das Dorf“, Vortrag von Werner Benecke, pensionierter Schulleiter (9. Mai)

„Ikonen: Abglanz des Himmels“, Vortrag von Historiker und Autor Wilhelm Tacke (16. Mai)

„Organspende – Entscheidend ist die Entscheidung“, Vortrag von Sonja Schäfer, Beraterin für Ethik im Gesundheitswesen am Klinikum Mitte (23. Mai)

Führung „Das Tischlereimuseum in Bremen“, Kosten: fünf Euro pro Person (27. Mai/4. Juli)

„Leinwandsafari durch das südliche Afrika“, Bildervortrag von Wolfgang Brune (11. Juni)

„Fußball zwischen Sport und Kommerz“, Vortrag und Diskussion mit Ex-Werder-Manager Willi Lemke (13. Juni)

„Borda – Von Bremen in die Welt“, Vortrag von Historiker Hartmut Roder (27. Juni).

Das Programm im Netz:

www.awo-bremen.de/universitaet-der-dritten-generation

Dozenten gesucht

Menschen, die ihr Wissen an andere weitergeben möchten, können sich im Herbstsemester als Dozent bei der „Universität der 3. Generation“ einbringen. Projektleiter Bruno Steinmann bereitet das Programm derzeit vor, das der Awo zufolge voraussichtlich Mitte August erscheint. Interessenten können sich in einen Verteiler aufnehmen lassen und erhalten das Programm nach Erscheinen. Weitere Informationen erteilt Steinmann unter 0421/790257 oder per E-Mail: uni-der-dritten-generation@awo-bremen.de