Leiser Abschied

Bremen – Als hätten sie’s gewusst: Die neue Show des GOP spielt auf der „Station 7“, in einem Kinderhospiz. Da fallen die Mund-Nase-Masken der Darsteller auf der Bühne fast nicht auf. Aber das ist natürlich nur Zufall und den Beschränkungen wegen Covid-19 geschuldet.

Der neuerliche Lockdown ist für das GOP wie für alle anderen Akteure der Branchen Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur kein „Lockdown light“, wie er gerne genannt wird. „Wir sind total ernüchtert, traurig, niedergeschlagen“, erklärte Theaterdirektor Philipp Peiniger im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit viel Mühe, Investitionen und hohem personellen Aufwand habe man ein Sicherheitskonzept umgesetzt und gleichzeitig – wegen der begrenzten Gästezahl – auf mehr als 40 Prozent der Einnahmen verzichtet. Gerade erst hat man sich vor Gericht mit der Stadt auf eine zulässige Besucherzahl von 150 (bei einer Kapazität von 400) geeinigt. Dafür bräuchte es laut Peiniger einer Lüftung mit einem Austausch von 6 000 Kubikmetern pro Stunde. Die Anlage im Veranstaltungsraum schafft laut Peiniger 30 000. „Das GOP ist einer der sichersten Orte in Bremen“, so Peiniger. Was an den Beschränkungen nichts ändert. „Danke, dass Sie uns in diesen besonderen Zeiten das Vertrauen schenken“, sagte der Theaterchef vor der Vorstellung ins Publikum.

Premiere vor dem Lockdown in Bremen: Poetisch wie Saint-Exupéry

Besondere Zeiten, besondere Show: Zum ersten Mal ist ein literarischer Stoff Vorlage (oder Rahmen) für ein GOP-Programm. „Der kleine Prinz auf Station 7“ verbindet Antoine de Saint-Exupérys weltbekanntes Kinderbuch mit dem sterbenden Jungen, der sich Mut aus dem kleinen Prinzen holt. Und so switcht die Handlung hin und her – zwischen der Station und der märchenhaften Reise des kleinen Prinzen. Umrahmt von mit Pinsel und Stift live gezeichneten Bühnenbildern (Ernesto Lucas HO) und einem Prinzen, dem Puppenspieler Jarnoth Leben einhaucht. Und artistischen Darbietungen, die in die Handlung eingebettet sind, statt sie zu unterbrechen. Phantastisch, wie Ihor Yakymenko als Laternenanzünder mit atemberaubender Geschwindigkeit um die Laterne kreist – und dabei Saxophon spielt. Und doch bleibt immer die Geschichte um den kleinen Prinzen im Vordergrund. Wie bei Aniko Serfözö, die auf dem Drahtseil tanzt – und der Prinz schaut ihr auf dem Seil sitzend zu. Oder bei Denis Klopow, der auf der Glasharfe die letzten Atemzüge des kleinen Prinzen begleitet. Dieser Abschied ist so leise, so poetisch wie Saint-Exupérys Geschichte.

Premiere vor dem Lockdown in Bremen: „Wir sind für die Gesellschaft wichtig“

„Dass Sie gekommen sind, zeigt, dass wir für die Gesellschaft wichtig sind“, sagte Regisseur Pierre Caesar nach der Vorstellung zum Publikum. Oder, wie im Buch der Fuchs zum kleinen Prinzen sagt: „Die Zeit, die Du für Deine Rose gegeben hast, sie macht Deine Rose so wichtig.“

Die Show „Der kleine Prinz auf Station 7“ macht nun Lockdown-bedingt Pause. Voraussichtlich bis 30. November setzt das GOP seinen Spielbetrieb in der Überseestadt aus. „Wir sind optimistisch, dass wir mit unserem Sicherheitskonzept nach dem Lockdown auch wieder mindestens 150 Plätze belegen dürfen“, sagte Varieté-Direktor Peiniger. Karten für die November-Vorstellungen können in den Dezember umgebucht werden. Die Shows laufen dann wieder mittwochs und donnerstags um 20 Uhr (Tickets ab 39 Euro), freitags und sonnabends um 18 und 21 Uhr (ab 42 Euro) und sonntags um 14 und 17 Uhr (ab 39 Euro).

Von Ralf Sussek