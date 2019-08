Leise rieselt der Kunststoff

Forscher weisen Mikroplastik in Schneeproben von Bayern bis in die Arktis nach

+ Auch in Bremen wurden an den wenigen Tagen, an denen Schnee fiel, Proben genommen. Foto: Bergmann/AWI

Bremerhaven – Selbst in entlegenen Gegenden wie der Arktis enthält Schnee inzwischen hohe Konzentrationen von Mikroplastik. Das zeigen Untersuchungen von Forschern des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI), die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach wiesen die Experten feinste Kunststoffteile in Schneeproben aus Bayern und Bremen ebenso nach wie in solchen von der Nordseeinsel Helgoland und aus den Schweizer Alpen. Selbst in entlegene Gebiete der Arktis, auf die Insel Spitzbergen und auf treibenden Eisschollen wurde das Mikroplastik transportiert.