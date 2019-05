Harro Koebnick übernimmt das Kommando bei „Hal över“

Bremen - „Hal över“ schippert in ruhiger See. Aus dem Mitte der 80er Jahre gegründeten Verein zur Rettung der Sielwallfähre hat sich ein „solides mittelständisches Unternehmen“ entwickelt. Das betreibt die Sielwallfähre, das Restaurant Café Sand, die Fahrgastschifffahrt in Bremen und eine Fährverbindung über die Weser von Gröpelingen am rechten zum Lankenauer Höft am linken Flussufer.

„Das Unternehmen ist gewachsen, und die einzelnen Standbeine haben sich zu starken Bereichen entwickelt, die durchaus eigenständig sein können“, sagt Dieter Stratmann. So agieren seit März der Bereich Fahrgastschifffahrt und Touristik sowie der Bereich Sielwallfähre und Café Sand jeweils als eigenständige Unternehmen unter dem „Hal-över“-Dach. Der langjährige Geschäfstführer Stratmann selbst hat sich zu seinem 70. Geburtstag aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bleibt aber weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter der Betriebsgesellschaft im Boot.

Das Kommando der Bremer Fahrgastschifffahrtsgesellschaft hat Harro Koebnick übernommen. Der 51-Jährige ist seit 2010 für „Hal över“ tätig, lebt seit 2007 in Bremen. „Harro Koebnick hat wesentliche Impulse zur Entwicklung des Unternehmens gegeben und dieses auch schon in vielen Bereichen nach außen vertreten“, sagt Stratmann.

Bevor er bei „Hal över“ anheuerte, war er viele Jahre in der Kreuzfahrtbranche tätig, unter anderem an Bord diverser Kreuzfahrtschiffe (MS „Bremen“, MS „Hanseatic“, MS „Astor“) zuletzt war er als Hoteldirektor tätig. Koebnick ist gebürtiger Wuppertaler. Die Stadt im Bergischen Land ist durch die Schwebebahn bekannt, gilt nicht unbedingt als maritimer Standort. Er habe sich früh für die Schifffahrt interessiert, sagt Koebnick. Dann sei er zwei Jahre bei der Marine gewesen. Danach sei eine Karriere auf dem Wasser „naheliegend“ gewesen.

Zur Flotte der „Hal-över“-Fahrgastschifffahrtsgesellschaft zählen sieben Schiffe, die „Oceana“, die „Hanseat“, die „Gräfin Emma“, das „Schiff No. 2“, die „Alma“, die „Weserstolz“ und die „Pusdorp“. Das Unternehmen bietet Hafenrundfahrten, Ausflugs- und Linienfahrten sowie Charterbetrieb an.

Mit der ersten Ausflugsfahrt nach Bremerhaven am Maifeiertag sei die „Saison so richtig eröffnet worden“, sagt Koebnick. Ab heute steuert die „Oceana“ dann sonnabends die Seestadt an. Um 8.30 Uhr heißt es jeweils: „Leinen los!“ am Martinianleger. Hinzu kommt eine Fahrt an Himmelfahrt (30. Mai) um 9.30 Uhr. Und ab Juni steuert ein Schiff Bremerhaven auch mittwochs und donnerstags an.

In die andere Richtung, nämlich weseraufwärts, geht es am 14. Mai. Dann macht sich ein „Hal-över“-Schiff um 9 Uhr vom Martinianleger nach Verden auf. Die Reiterstadt wird nach etwa dreieinhalb Stunden erreicht. Eine andere Tour führt am 28. Mai von Bremen über Weser und Hunte nach Oldenburg. Abfahrt an der Schlachte ist um 8.30 Uhr. Als weitere Ziele stehen im Juni Neu Helgoland (Worpswede) und Achim auf dem Fahrplan.

Ebenfalls wieder unterwegs ist die Weserfähre zum Lankenauer Höft. Bereits seit dem 28. April pendelt die „Pusdorp“ zwischen den Anlegern Pier 2 / Waterfront, Molenturm und Lankenauer Höft. Bis 3. Oktober ist die Fähre sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 19 Uhr unterwegs.

Zurück ins Viertel: Annemieke Dessauvagie leitet das Café Sand. Und sie ist jetzt auch als Geschäftsführerin der zweiten „Hal-över“-Gesellschaft für die Sielwallfähre, die permanent die Bremer von einem Ufer zum anderen befördert, und das Ausflugslokal verantwortlich.

Auch „Hal över“ habe mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, sagt Harro Koebnick. Und ergänzt: „Wir müssen unsere Anstrengungen noch weiter verstärken und zum Beispiel in die Ausbildung von Fachkräften investieren.“

Jobs an Bord

„Hal över“ beschäftigt während der Saison (April bis Oktober) gut 60 Mitarbeiter in der Fahrgastschifffahrt. Derzeit werden Schiffsführer, Matrosen und Service-Mitarbeiter für die sieben Schiffe der Flotte gesucht. mehr Infos unter: www.hal-oever.de