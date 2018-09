Leidenschaft und Liebe zum Auto

Lancia-Club feiert 40-Jähriges in Bremen

+ Oldtimer wie aus dem Bilderbuch, sportliche Dynamiker oder einfach ein solides Auto: Der Lancia-Club Deutschland präsentiert die Vielfalt der italienischen Marke. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Weg vom Parkstreifen, raus aus dem Parkhaus, dann über den Kreisel und ab auf die Tour durchs Bremer Umland. Etwa 40 Autos des italienischen Herstellers Lancia fahren vor dem Steigenberger Hotel in der Überseestadt los. Hinter den Steuerrädern sitzen Liebhaber dieser Marke, sie alle sind Mitglieder des Lancia-Clubs Deutschland, der noch bis Sonntag sein 40-jähriges Bestehen in Bremen feiert. Derweil wird der 112 Jahre alten Marke das baldige Ende prophezeit. Sie stellt nur noch ein Modell für den italienischen Markt her.