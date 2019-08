Serie Mein Kunst-Stück: Karin Kreuser mit „Blütenwind“

„Blütenwind“ heißt Karin Kreusers Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist vor wenigen Wochen während ihres diesjährigen Aufenthalts im Sommeratelier entstanden. Auf 80 Zentimetern mal 80 Zentimetern leuchten die Farben in einem lebendigen, räumlichen Weiß.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Es verkörpert für mich eine sommerliche Leichtigkeit und vermittelt den Eindruck von Beweglichkeit“, sagt die Bremer Künstlerin über ihr Werk „Blütenwind“. Die bunten Farbflächen verleihen dem Weiß eine räumliche Tiefe. Unterschiedliche Linienarten aus Tusche, Feder oder Ölstift und deren Zusammenspiel mit den Flächen gefallen Kreuser. „Es entsteht ein Rhythmus. Die Flächen gehen nach vorne oder nach hinten.“

Die große weiße Fläche erscheint nur auf den ersten Blick einheitlich weiß. „Weiß als Farbe zu gestalten ist eine Herausforderung“, sagt die Künstlerin. Erst subtile Feinheiten machten ein Weiß interessant. Das zu malen, erfordere jahrelange Schulung.

Das vorgestellte Bild malte Kreuser während eines intensiven Sommeratelier-Aufenthalts am Niederrhein. „Jeden Tag arbeiteten wir von neun bis 20 Uhr und manchmal bis zur Erschöpfung“, erzählt sie fröhlich. Der Arbeitstitel für den Aufenthalt lautete eigentlich „Blau und Ruhe“. Doch irgendwann entstand parallel eine Serie mit sehr wenig Blau, dafür aber voller Bewegung und Leichtigkeit. Diese beiden Attribute inspirierten und inspirieren die Bremerin immer wieder neu.

Der Weg zur Kunst erfolgte bei Kreuser über Umwege. Der Kunstunterricht in der Schule gab ihr keine große Bestärkung. Trotzdem verspürte sie eine Sehnsucht nach Kreativität. Die suchte sie zuerst in der Musik zu stillen. Erst mit Mitte 30 wandte sich die 1960 in Oberwesel geborene Behindertenpädagogin ernsthaft der Malerei zu. Ihren künstlerischen Fortbildungen schloss sich ein berufsbegleitendes Studium der Malerei an.

Für gewöhnlich verbringt Kreuser drei Tage in der Woche in ihrem Atelier in Findorff. Auch in den Ferien widmet sie etwa die Hälfte der Zeit der Kunst. Durch die Anstellung als Pädagogin liegen die Herausforderungen des Künstlerlebens für sie weniger im Finanziellen als vielmehr in der künstlerischen Tätigkeit selbst. Komposition, Farbklang, Flächen, Linien und Licht gelte es weiterzuentwickeln, sagt sie. Der Austausch mit anderen Künstlern ist der Wahlbremerin dabei wichtig. „Das ist sehr befruchtend.“ Von der Kunst allein zu leben sei als reifere Frau und ohne universitären künstlerischen Abschluss eine schwierige Aufgabe.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja, denn jeder, und da bin ich sicher, hat einen ursprünglichen Impuls, mit dem er etwas ausdrücken will. Wenn man diesen Punkt findet, ist das sehr individuell und verändert den Blick. Nach zehn Tagen malen hat man eine neue Wahrnehmung für Farben und Licht. Für mich ist es ein Moment der Freiheit, den ich nirgendwo sonst erlebe. Er kommt aus dem tiefsten Inneren.“

Zu den Künstlern, die für Kreuser besonders bedeutend sind, zählen die US-amerikanische Malerin Joan Mitchel (1926 bis 1992) und die belgische Zeitgenössin Greet Helsen. Mitchel ist für Kreusen „Farbenfreude pur“. Mitchel habe sich schon früh als Frau einen Ruf in der Kunstwelt geschaffen, der bis in die Gegenwart andauert. Den Werdegang der in der Schweiz lebenden Helsen verfolgt Kreuser seit langem. „Sie ist eine Meisterin der Farbsetzung und der Klänge. Ich bewundere ihre Arbeit.“

Wenn Kreuser jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eines an den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. „Als Anerkennung dafür, dass er es schafft, zwischen verschiedensten Menschen und Meinungen die Kommunikation in Bewegung zu halten. So verhärten die Positionen nicht, sondern bleiben offen und beweglich. Da setzt er die richtigen Impulse.“