2,56 Millionen Passagiere nutzen den Bremer Flughafen

Bremen – 2,56 Millionen Passagiere haben 2018 den Bremer Airport genutzt – ein Prozent mehr als im Jahr 2017 (2 540 084 Fluggäste). „Damit verzeichnet der Flughafen das erste Mal seit dem Allzeithoch im Jahr 2014 wieder ein leichtes Passagierplus“, sagte Pressesprecherin Andrea Hartmann am Montag. Bei den 31 088 Starts und Landungen verzeichnete der Flughafen ein Wachstum von 3,1 Prozent (2017: 30 163).

2018 standen bis zu 52 Direktziele auf dem Flugplan. In diesem Jahr kommen derzeit sechs neue Ziele ab Bremen dazu, so die Sprecherin: Kiew und Danzig (ab März 2019 mit Wizz), Bastia/Korsika, Larnaka/Zypern, Ibiza und Zadar/Kroatien (alles mit Germania ab Mai, Zadar ab Juni). Zwei Airline-Pleiten (Small Planet, Sky Work) trafen den Flughafen 2018. Dafür kommt ab März mit Wizz Air ein neuer Billigflieger hinzu. Und Swiss fliegt bereits seit Oktober 2018 zwölfmal wöchentlich nach Zürich.

Die Schließung der Ryanair-Basis in Bremen nach Auseinandersetzungen bei den Lohnzahlungen war hingegen alles andere als eine Erfolgsmeldung und für die rund 90 Beschäftigten ein Schlag ins Kontor. Nach derzeitiger Aussage bekennt sich der irische Billigflieger dennoch zum Standort Bremen. Er fliegt, so Hartmann, elf Direktziele in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien und zu Städten an.

Und auch personell gab’s 2018 eine Neuigkeit: Im Juli trat Elmar Kleinert als neuer Geschäftsführer des Airports seinen Posten an. Er ist Nachfolger des im November 2017 abberufenen Jürgen Bula.

gn