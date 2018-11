Volksbund blickt auf zwei Bremer Schicksale

Bremen - Von Martin Kowalewski. Musik sollte auch im Kriegseinsatz ein Gefühl von Normalität vermitteln. Am Sonnabend um 17 Uhr sind bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren im Rathaus unter anderem leichte Stücke aus den Werken des Bremer Komponisten Paul Lefmann zu hören, gespielt von Schülern der St.-Johannis-Schule. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bremen richtet die Veranstaltung im Auftrag des Senats aus.

Die ausgewählten Stücke klängen wie typisches deutsches Liedgut, sagt der Musik- und Geschichtslehrer Oliver Rosteck (49), der die Stücke in einen vierstimmigen Satz für Blasinstrumente gebracht hat. Rostecks Beschäftigung mit Lefmann begann mit einem ungewöhnlichen Fund im Archiv für Bremische Musikgeschichte an der Uni.

„Neben drei Kartons mit Musikstücken stieß ich auf einen Karton Post von und an Lefmann geschrieben. Das ist eines der größten zusammenhängenden Konvolute mit Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg“, sagt Rosteck. Hieraus werden Jugendliche des Volksbundes lesen.

Lefmann war nie in Kampfhandlungen verwickelt, sondern hat für Offiziere Musik gemacht und war zuständig für den Aufbau einer Bibliothek. 1893 geboren, starb er 1929 an einer Blinddarmentzündung. Seinen Briefen könne man auch den Zusammenbruch der vorgegaukelten Normalität gegen Ende des Krieges entnehmen, so Rosteck.

„Sein Vater schrieb, er glaube an einen Frieden unter deutscher Führung. Lefmann schrieb dagegen, dass man gegen die Franzosen und Russen keine Chance hätte. Es werde erst Frieden geben, wenn das Deutsche Reich in Trümmern liegt.“

Familiengeschichte wird lebendig

Ein Stück Familiengeschichte wurde für Hildburg Leblanc (74) durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bremen lebendig. Davon wird sie erzählen. Sie, in Bremen geboren unter dem Namen Stahlmann, kannte ihren Großvater Wilhelm Lübben nie. Dieser, geboren 1883, starb bereits einen Monat nach Beginn des Ersten Weltkriegs an der Westfront und fand seine letzte Ruhe auf einem Soldatenfriedhof in Vignemont bei Compiègne in Frankreich. 1929 bekam Leblancs Mutter vom Volksbund Auskunft zum Verbleib ihres Vaters.

Ein Jugendlager des Volksbundes brachte der Schülerin Leblanc 1961 die Chance, das Grab zu sehen. „Wir kamen in Gastfamilien. Ich fragte meinen Gastgeber, einen Soldaten des Zweiten Weltkriegs und Leiter der historischen Gesellschaft in Compiègne, wo Vignemont ist“, sagt Leblanc.

Der Gastgeber sei sehr interessiert gewesen und gleich mit ihr hingefahren. Noch heute erinnert sich Leblanc an eine beeindruckende Geste von ihm. „Der deutsche Soldatenfriedhof lag direkt neben einem französischen. Dazwischen war eine Hecke. Er pflückte Zweige und legte sie auf ein Grab“, erzählt Leblanc. „Danach hat er einen Rosenstock pflanzen lassen.“

1966 kamen Besucher aus Compiègne nach Bremen. „Da kamen unter anderem Rugby-Spieler, Handballer, ein Chor und eine Varieté-Gruppe“, erzählt Leblanc. Zwei Jahre später heiratete sie einen der Rugby-Spieler. Mit Michel (heute 78) lebt sie heute noch in Compiègne.

Am Sonntag um 15 Uhr findet eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung auf dem Osterholzer Friedhof an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt statt. Auch hier wird aus Briefen von Lefmann gelesen.