Leichenteile in der Kühltruhe

Bremen - Von Steffen Koller. Vor dem Bremer Landgericht werden Jahr für Jahr Dutzende von Straftaten verhandelt, doch dieser Prozess wegen Totschlags ist anders und hebt sich deutlich von anderen Verbrechen ab. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 65-jährigen Mann vor, seinen Nachbarn im September 2019 mit einem Revolver erschossen, seine Leiche zerteilt und an verschiedenen Orten versteckt zu haben. Warum der Mann die mutmaßliche Tat beging, ist noch vollkommen offen.

Laut Anklage traf sich der Angeklagte Anfang September mit seinem nur wenige Meter entfernt wohnenden Nachbarn in seiner Wohnung in Gröpelingen und erschoss den 50-Jährigen mit einem Revolver. Der tödliche Schuss, so Staatsanwältin Nadine Hartmann, traf den Mann demnach seitlich im Kopf, das Opfer war sofort tot. In den darauffolgenden dreieinhalb Wochen, bis etwa Anfang Oktober, soll der Angeklagte die Leiche des 50-Jährigen zerstückelt und an insgesamt drei verschiedenen Orten versteckt haben. So trennte der Mann, der nach eigenen Angaben zuletzt als Koch tätig war, jegliche Gliedmaßen mittels Säge und Cuttermesser vom Körper, entfernte den Kopf vom Rumpf, schnitt Sehnen und Muskel heraus und lagerte einzelne Teile unter anderem in seiner Kühltruhe. Andere Leichenteile versteckte der 65-jährige Deutsche laut Anklage in einem am Wohnhaus angrenzenden Müllschuppen sowie der Wohnung seines Nachbarn.

Als die Tochter des Getöteten ihren Vater als vermisst meldete, weil sie ihn seit längerem nicht gesehen hatte und Polizisten zur Wohnung des Mannes fuhren, entdeckten sie den Angeklagten dort. Zwar wollte der Mann fliehen, doch weit kam er nicht. Beamte nahmen ihn fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Dort habe der Mann zwar Angaben gemacht, die Taten jedoch abgestritten, sagte damals Oberstaatsanwalt Frank Passade. Auch zu Prozessauftakt schwieg der 65-Jährige. So bleibt ein mögliches Motiv – insbesondere für die mutmaßliche Leichenschändung – bislang unklar. Laut Staatsanwältin Hartmann kommen gleich drei mögliche Erklärungsversuche in Betracht: „Der Angeklagte zerteilte die Leiche entweder aus persönlichem Interesse, aus sportlichem Vergnügen oder aus sexueller Erregung.“

Zudem fanden Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes 18 Gramm Heroin sowie 27 Cannabispflanzen, die bei einer Ernte etwa 675 Gramm Marihuana ergeben hätten, sagte Anklägerin Hartmann. Zusätzlich stellten die Beamten die mögliche Tatwaffe sicher, eine Art Mini-Revolver, die der Mann „jederzeit griffbereit“ in seiner Wohnung liegen hatte.

Neben der Anklage wegen Totschlags und Störung der Totenruhe muss sich der 65-Jährige auch wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie illegalen Schusswaffenbesitzes verantworten. Denkbar ist auch, dass das Gericht womöglich auf die Mordmerkmale Habgier, Ermöglichung einer Betrugstat oder Befriedigung des Geschlechtstriebs erkennen könnte, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Seifert. Der Angeklagte soll unter anderem nach der Tötung des Nachbarn versucht haben, mit dessen EC-Karte Geld von seinem Konto abzuheben.