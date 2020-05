Leichenteile auf Gepäckträger

Bremen - Von Steffen Koller. Vieles war bislang unklar, jetzt kommt Licht ins Verfahren um einen 65-Jährigen, der seinen Nachbarn erschossen und die Leiche zerteilt haben soll. Am Dienstag brach der Rentner, dem Totschlag und Störung der Totenruhe vorgeworfen wird, vor dem Bremer Landgericht sein Schweigen und gestand, die sterblichen Überreste eines 50 Jahre alten Mannes zerstückelt zu haben. Der Angeklagte sprach von einer „Verzweiflungstat“, er bereue zutiefst. Getötet habe er den Nachbarn jedoch nicht.

Ein karges Zimmer, ein Mann in blauem Overall, ihm gegenüber drei Polizisten. Es sind Szenen im Video vor Gericht, wie man sie aus Krimisendungen kennt, ein Verhör, zum Teil so surreal, dass man kaum glauben mag, was in den folgenden gut 40 Minuten gesagt wird. Der Mann im Overall, es ist der 65-jährige Angeklagte. Zusammengesunken sitzt er auf einem Holzstuhl, er wirkt abwesend, in sich gekehrt. Die Beamten stellen Frage um Frage, wollen wissen, was Ende September 2019 in einer Wohnung an der Axstedter Straße passiert ist. Dort, nur wenige Stunden zuvor, stellten Polizisten den Mann. Sie überraschten ihn dabei, so die Staatsanwaltschaft, wie er Leichenteile seines Nachbarn in einer Kühltruhe und einem Mülleimer versteckte. Mehrere Wochen galt der Tote als vermisst, keine Spur von ihm. Bis zum 9. Oktober, dem Tag, der für die Angehörigen traurige Gewissheit brachte.

Ihr Vater und Sohn war tot, im Schädel des Mannes fanden Rechtsmediziner ein Projektil, abgefeuert von einem Revolver Kaliber 22. Doch wer tötete den 50-Jährigen, wer brachte es fertig, seine Leiche so genau zu zerteilen? Zumindest auf eine Frage bekam das Gericht nun Antworten. In einer Einlassung des Rentners hieß es, er habe die Leiche des Mannes zwar zerteilt und, wie in der Anklage aufgeführt, auch an verschiedenen Orten versteckt, getötet habe er den Nachbarn jedoch nicht. Am mutmaßlichen Tattag Ende September hätten sich die beiden in der Wohnung des Angeklagten getroffen.

In einem Zimmer hatte der 65-jährige Deutsche eine Cannabisplantage hochgezogen, eine „Art Existenzgrundlage“, wie er sagte. Sein Nachbar sei für den späteren Verkauf zuständig gewesen und habe sich die Ergebnisse der Zucht ansehen wollen.

Während der Rentner „Blumen goss“, habe der 50-Jährige mit seinem in der Küche liegenden Revolver „rumgespielt“. Plötzlich sei ein Schuss gefallen, dabei habe er seinen Bekannten mehrfach gewarnt, die Waffe sei geladen. Leblos sei der 50-Jährige auf einem Sofa zusammengesunken, berichtete der Angeklagte. Die Polizei zu rufen, sei nicht infrage gekommen, zu groß sei seine Sorge gewesen, die Plantage könne entdeckt werden.

„Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn zwei, drei Tage lang da sitzen lassen.“ Dann habe er die Leiche zerteilt, einzelne Körperteile auf dem Gepäckträger seines Fahrrades in die Wohnung des Nachbarn transportiert. Den Kopf legte er in die Kühltruhe, Fingerkuppen des Opfers auf seinen Balkon. Über mehrere Tage habe er den Körper mit Messern und einer Säge zerstückelt. Sämtliche inneren Organe sowie Geschlechtsteile fehlen bis heute. Doch das entscheidende Körperteil konnten die Ermittler sicherstellen: den Kopf des Toten. Dieser, so sagte Rechtsmediziner Dr. Jörg Pirch, wies unterhalb des rechten Ohres eine Einschusswunde auf. Im Inneren des Schädels fand der Pathologe eine Patronenhülse, sie passe zur Waffe des Angeklagten. Mehr Rückschlüsse könne er aufgrund des starken Verwesungsgrades des Kopfes nicht ziehen. Die Kugel sei zwar „beinahe horizontal“ in den Schädel eingedrungen, aber weder sei die Schussentfernung feststellbar gewesen noch, ob sich typische Schmauchspuren am Kopf befunden hätten.

Mit der genauen Analyse der Eintrittswunde wurde das Bundeskriminalamt beauftragt. Das Gutachten soll Aufschluss geben, ob der Tod des 50-Jährigen Unfall, Suizid oder ein Verbrechen war.