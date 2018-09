Leiche von Bremer Hogesa-Mitbegründer in Mönchengladbach gefunden

Polizeibekannter Rechtsextremer

Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt wird ein Toter gefunden - die Leiche weist Stichverletzungen auf. Am Tag danach stellt sich heraus: Der Mann war in der Hogesa-Bewegung aktiv. Die Polizei wappnet sich für eine Versammlung von Rechtsradikalen und Hooligans.