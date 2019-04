Leibniz-Ring für Antje Boetius

+ AWI-Direktorin Antje Boetius erhält den Leiniz-Ring. Foto: DPA / VON JUTRCZENKA

Bremerhaven – Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, Antje Boetius, wird mit dem Leibniz-Ring Hannover 2019 ausgezeichnet. Die 52-Jährige sei eine sympathische und willensstarke Wissenschaftlerin, begründete das Kuratorium Leibniz-Ring Hannover am Dienstag die Entscheidung. Als Forscherin mit dem Fachgebiet Meere und Meeresböden suche und finde sie Lösungen für eine lebenswertere Umwelt. Die AWI-Direktorin könne zudem ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich darstellen und präge dadurch wichtige Debatten entscheidend mit. Die Verleihung des mit 15 000 Euro dotierten Preises ist für den 21. Oktober geplant. Mit dem Leibniz-Ring Hannover erinnert der Presse-Club Hannover an den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der in Hannover als Mathematiker, Politiker und Diplomat wirkte. Preisträger 2018 war Klaus Meine, Frontmann der „Scorpions“. dpa