Karsten Kenneweg: Vom Lehrling zum Direktor

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Karsten Kenneweg war 17 Jahre alt, als er 1991 im Bremer Park Hotel seine Lehre als Restaurantfachmann begann. Inzwischen hat der gebürtige Sulinger reichlich Erfahrung im Ausland gesammelt. Jetzt ist der 42-Jährige nach Deutschland zurückgekehrt – als Direktor des Dorint Park Hotels.

Der erfahrene Hotelier löst den Österreicher Norbert Huemer ab, der das 1956 eröffnete Haus fast zwei Jahre lang geführt hat. Für die Betreibergesellschaft Neue Dorint ist Kenneweg der vierte Direktor im Park Hotel. Die Dorint-Gruppe hatte das Fünf-Sterne-Hotel Mitte 2013 übernommen, nachdem es in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.

Mit Kenneweg greift Dorint erstmals auf einen Experten zurück, der aus der Region stammt. Der 42-Jährige wurde sozusagen ins Hotel- und Restaurantgeschäft hineingeboren. Seine Familie blickt auf mehr als 160 Jahre Hotel-Tradition in Sulingen zurück. Sein Bruder Christian hat kürzlich von den Eltern das „Hotel zur Börse“ übernommen, in Sulingen erstes Haus am Platz.

Apropos Bruder: Während Karsten Kenneweg in den 90er Jahren im Park Hotel im Bürgerpark seine Lehre absolvierte, arbeitete Christian hier als Koch. Damals führten Wilhelm und Dominique Wehrmann das Haus. Karsten Kenneweg erlernte seinen Beruf unter den genauen Blicken von Henri Precht. Der Service-Experte Precht ist in der Bremer Branche so etwas wie eine Legende. Bei unzähligen Top-Ereignissen war er im Einsatz, so auch im Rathaus.

Weltweit Erfahrungen gesammelt

Weitere Stationen nach Kennewegs Ausbildung waren der Nassauer Hof in Wiesbaden und das Sheraton in Frankfurt. Weiter ging's 1999 ins Sheraton nach London, was gut fürs Englisch war. Kenneweg kam sehr viel herum, kletterte die Karriereleiter hoch und sammelte jede Menge Erfahrung. Er arbeite in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda.

Dann zog es den Sulinger für rund zehn Jahre nach China und Südkorea und über Krakau im Jahr 2009 wieder nach Deutschland. Als General Manager ging Kenneweg von Mai 2012 bis Januar 2017 wieder nach China. Er führte mehrere Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. China war für den heute 42-Jährigen auch in anderer Hinsicht erfolgreich: In Peking lernte er seine Frau kennen. Mittlerweile haben die beiden zwei Kinder, drei und sechs Jahre alt.

Der älteste Sohn ist einer der Gründe, warum die Familie nach Deutschland zurückgekehrt ist. „Im Sommer geht die Schule los“, sagt Kenneweg, der mit viel Humor ausgestattet ist – in seinem Job sicher von Vorteil. Und der zweite Grund für seine Rückkehr in den Norden? „Das Dorint Park Hotel“, sagt er prompt.

Reizende Aufgabe in Bremen

Denn Bremens einziges Fünf-Sterne-Hotel habe einen exzellenten Ruf. Und das Haus, in dem er einst als Lehrling begann, heute als Direktor zu führen, das reizt den 42-Jährigen sichtlich. Ganz gespannt erwartete er seine erste große Veranstaltung: die Schaffermahlzeit. Sie beginnt bekanntlich im Rathaus, am späten Abend zieht die Festgesellschaft weiter ins Park Hotel.

Unterdessen sind jetzt die Renovierungsarbeiten im fast 61 Jahre alten Haus in vollem Gange. Die Vorbereitungen dafür traf noch Norbert Huemer. Der komplette Bankettbereich wird erneuert und soll Mitte März fertig sein. Zudem steht die Renovierung von 60 der 175 Zimmer an. Karsten Kenneweg freut sich auf seine neue Herausforderung und die rund 100 Mitarbeiter.