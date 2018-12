Lehrerstellen im Hochland sind bedroht

Bremen - Von Jörg Esser. Ein hilfreicher und unermüdlich engagierter Bremer Schmetterling ist volljährig geworden – der Verein „Mariposa“ (spanisch für Schmetterling) hat just sein 18-jähriges Bestehen gefeiert. Und ebenso lange unterstützt der Verein mit seinem Engagement und seiner Kraft und mit den Spenden zahlreicher Bremer und Buten-Bremer Bildungseinrichtungen im wirtschaftlich armen und ländlich geprägten Hochland des mittelamerikanischen Kleinstaats Guatemala. Das wurde im Juni dieses Jahres zusätzlich von einem heftigen Ausbruch des Vulkans Fuego getroffen.

Die Spenden an „Mariposa“ werden unter anderem an das Schulprojekt „Semilla de Esperanza y Amor“ (SEA) weitergeleitet. Die Grundschule im Hochlanddorf San Mateo besteht seit 2013, rund 95 Kinder aus dem Dorf und Umgebung lernen dort, werden mit Frühstück und täglichem Mittagstisch versorgt, gespendet von unter anderem von „Mariposa“. Morgens unterrichten noch bis Ende des Jahres fünf Lehrerinnen. Nachmittags sollen die Kinder im Wechsel Sport, Gitarre, Handarbeiten und Tänze lernen. „Dieser Nachmittagsunterricht kann seit Sommer 2018 nur noch von Freiwilligen aufrechterhalten werden“, sagt Renate Winter, „Mariposa“-Mitglied aus Bremen. Sie engagiert sich seit langer Zeit in Guatemala, verbringt dort in der Regel die erste Hälfte eines jeden Jahres. Winter: „Die Lehrkräfte arbeiten nur noch vormittags, weil zwei langjährige Spender, die die Gehälter finanzierten, seit Sommer ausgefallen sind.“ Schuldirektorin Lys Flores fürchtet, dass ohne zusätzliche Spendengelder zwei Lehrerstellen verloren gehen. Und das hat Folgen. „Jedes Kind besucht diese Schule, weil es diesen geschützten Ort für sich braucht“, sagt Flores. Geht ihnen dieser Ort verloren, landet sie wohl auf der Straße, fürchtet Renate Winter. Das Gehalt für eine Vollzeit-Lehrkraft inklusive Sozialversicherung liegt den Angaben zufolge bei 2890 Quatzal pro Monat, was etwa 330 Euro entspricht.

„Mariposa“ unterstützt auch den Verein „Casa Sito“, der Stipendien an Schüler ab der siebten Klasse bis zum Studium an einer Universität vergibt. Winter: „Die Möglichkeit, die Schule zu besuchen und zu beenden, ist für Kinder vieler Familien aus dem Hochland immer noch die Ausnahme.“

„Casa-Sito“-Gründerin Lee So Fong hat kürzlich berichtet, wie überglücklich sie gewesen sei, als sie einige ihrer ehemaligen „Kinder“ wiedertraf. Diese haben es geschafft, haben „Erfolg im Leben“, arbeiten als Bankangestellter, Polizist, Englischlehrer, Klavierlehrer, Buchhalter, Grafikdesigner. Der Erfolg sei vor allem dem Stipendium zu verdanken, sagen die junge Erwachsenen heute. „Casa Sito“ bietet unter anderem außerschulisch Workshops, Debattierklubs, Theater- und Kunstkurse an.

Wer den Verein „Mariposa" und dessen Engagement in Guatemala unterstützen will, wird um Spenden auf das Konto des Vereins bei der Kreissparkasse Syke, IBAN: DE62 2915 1700 110001 1515, gebeten.

www.mariposa-ev.de

www.casasito.org