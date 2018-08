Legenden der Luftfahrt

Die Fw 200 V1 Condor D-ACON des Bremer Herstellers Focke-Wulf-Flugzeugbau in New York. - Foto: Flughafen Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es war die größte Passagiermaschine, die je in Bremen konstruiert und gebaut worden ist, heißt es noch heute mit gewisser Andacht beim Bremer Flughafen. Und es war eine große Sensation, ein Meilenstein, ein Fortschritt.

Vor nunmehr 80 Jahren, am Abend des 10. August 1938, startete die Fw 200 V1 Condor D-ACON des Bremer Herstellers Focke-Wulf-Flugzeugbau in Berlin – und landete knapp 25 Stunden später (nämlich: um 15.41 Uhr Ortszeit) in New York. Als erstes landgestütztes Passagierlangstreckenflugzeug war sie die 6 371 Kilometer über den Atlantik nonstop geflogen – eine Rekordleistung, weltweit beachtet.

Mit einer Ausstellung im Bremen Flughafen erinnern der Bremer Verein „Airbe“ – ein Zusammenschluss von neun Luftfahrtorganisationen – und das Bremer Condor-Restaurierungs-Team an diesen (nicht allein) aus bremischer Sicht ganz besonderen Augenblick der Luftfahrtgeschichte.

Und an „den Bremer Pioniergeist“, wie ein Flughafen-Sprecher hinzufügt. Die Ausstellung dauert von Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August. Am Freitag bleiben die Condor-Teams aus Bremen, Hamburg, Oberursel und Berlin unter sich. Am Sonnabend und Sonntag ist die Ausstellung in der „Bremenhalle“ (Terminal 1, zweite Etage) jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr öffentlich, sprich: zugänglich.

Der Sprecher weiter: „Das legendäre, elegante, viermotorige Tiefdecker-Langstreckenverkehrsflugzeug Condor selbst wird nicht am Stück zu sehen sein können. Das Condor-Team, das mit Unterstützung von Airbus Bremen und dem Einsatz Dutzender ehrenamtlicher Experten seit 2002 in unzähligen Stunden in einer Airbus-Halle nebenan eine Fw 200 Condor restauriert, präsentiert aber an einzelnen Technik-Exponaten, mit Postern, Vorträgen und Filmbeiträgen sehr plastisch die schon vor 80 Jahren innovative Luftfahrttechnik ,made in Bremen‘.“

Apropos Luftfahrtgeschichte, apropos Bremen – mit der D 1167 Junkers W33 „Bremen“ bietet sich in der „Bremenhalle“ natürlich ohnehin eine Top-Attraktion für Flugzeug-Fans. Die „Bremen“ absolvierte schon anno 1928 die erste erfolgreiche Transatlantiküberquerung eines Flugzeugs von Ost nach West. Bis dahin war das nur mit Luftschiffen möglich gewesen.

„Piekfeine Brände“ bei der Union-Brauerei

2011 eröffnete Birgitta Schulze van Loon ihre gläserne Manufaktur „Birgitta Rust Piekfeine Brände“ am Europahafen in der Überseestadt. Die Brennerei, zu der inzwischen sechs Mitarbeiter zählen, gilt als die erste ihrer Art in Norddeutschland. Jetzt weitet das Unternehmen sich aus – und eröffnet ein „gläsernes Fasslager“ in Walle.

Die mittlerweile 50 Fässer lagerten bislang eher unspektakulär auf dem Großmarktareal. Nun ziehen sie um. Fortan lagern die Fässer in der Remise auf dem Hof der Union-Brauerei (Theodorstraße). Eröffnung: Sonnabend, 18. August, 12 bis 18 Uhr. „Neben nötigen Lagerflächen der Union-Brauerei und Büroflächen wird hier nun das Whiskylager der ,Piekfeinen Brände‘ in den gesamten rechten Teil des Gebäudes einziehen – mit einem besonderen Highlight, einem begehbaren, gläsernen Fasslager“, so eine Sprecherin.

„Piekfeine Brände“ und Union-Brauerei kooperieren ohnehin schon seit drei Jahren. Die Brennerei selbst bleibt unverändert am Europahafen in der Bremer Überseestadt. Dort liegt weiterhin die gesamte Produktion – ebenso wie der Verkaufs- und Verkostungsraum, der für Tastings, Workshops und Events genutzt wird.

Phänomene der Farbe im Schnoor

Am Sonntag, 26. August, eröffnet die Produzentengalerie „Kunstmix“ im Schnoor eine Ausstellung mit Arbeiten der Bremer Künstlerin Ulrike Brockmann. Unter dem Titel „Erweiterte Nähe“ zeigt die Künstlerin aktuelle und frühere Arbeiten. „Zu sehen sind ungegenständliche Malerei und Zeichnungen“, sagt Martin Koroscha vom Galerieteam. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr. Die Galerie liegt an der Kolpingstraße 18.

Koroscha: „In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Ulrike Brockmann mit den Phänomenen der Farbe – ihrer Lichtqualität und Strahlkraft, den körperlichen und räumlichen Dimensionen und Auswirkungen sowie dem Zusammenspiel und Interagieren der verschiedenen Töne.“ Und weiter: „Ihre Arbeiten thematisieren Antworten auf die sich daraus ergebenden Fragestellungen.“ Die Ausstellung endet am 21. September.