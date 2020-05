Legale Geldwäsche

FRAGEN UND ANTWORTEN Jahresbilanz am „Bremer Loch“ auf dem Marktplatz

+ Bronzeplatte mit Schlitz – das „Bremer Loch“. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist Bremens größte Sammelbüchse – das „Bremer Loch“ auf dem Marktplatz. Wird eine Münze hineingeworfen, sind Esel, Hund, Katze oder Hahn zu hören, die Stadtmusikanten also. Das im Loch gesammelte Geld geht an die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe. Sie trägt den Namen von Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979), der am 22. Mai Geburtstag hatte. Deshalb wird Jahr für Jahr im Mai Bilanz gezogen am „Bremer Loch“. Am Montag war es wieder so weit – Fragen und Antworten zum Thema.