Inventur in Bremerhaven: 1045 Tiere leben im Zoo am Meer

Von: Jörg Esser

„Anna“ und „Elsa“, die Eisbären-Zwillinge, sind mittlerweile etwas mehr als drei Jahre alt, 2,50 Meter groß und durchaus wohlgenährt. © DPA/Schuldt

Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat seine Inventur abgeschlossen. 1045 Tiere leben in dem Zoo. Und der lockt Besucher an. Mehr als 330000 wurden 2022 registriert, 50000 mehr als vor Corona.

Bremerhaven – Zum Jahreswechsel wird aufgeräumt. Und gezählt. Und so weiter. Es ist Zeit für die Inventur. Auch im Zoo am Meer in Bremerhaven. Dort wurde am Mittwoch medienwirksam vermessen und gewogen.

Das Gesamtergebnis: Im Zoo leben derzeit 1 045 Tiere aus 117 Arten (vor einem Jahr waren es 1075 Tiere aus 120 Arten). Und noch eine wichtige Zahl schiebt der Zoo hinterher: 2022 wurden 331 895 Besucher gezählt. Das sei ein „sehr gutes Ergebnis“, sagt Zoo-Direktorin Dr. Heike Kück. In den Jahren vor Corona waren es nach Zoo-Angaben zuletzt etwa 280 000.

Zurück auf die Waage und an den Zollstock: So eine Inventur im Zoo ist tierisch aufwendig. Und so werden bereits das ganze Jahr über einige Tiere, unter anderem bei einer notwendigen Narkose, Daten über Größe und Gewicht der Tiere erhoben.

Doch zu Jahresbeginn geht es weiter – mit einem Kraftakt für Pfleger sowie für Eisbären, Seelöwen, Pythons, Zwergkaninchen, Sibirische Eichhörnchen und Basstölpel. „Das Wiegen und Messen der Tiere stellt immer eine besondere Herausforderung dar, denn die Tiere müssen mitspielen“, heißt es.

„Cusco“, der Kaiserschnurrbarttamarin, wiegt 510 Gramm. © DPA/Schuldt

Mayonnaise für die Eisbären

Eisbären sind eben gefährliche Wildtiere. Da klappt das Messen nur mit Mayonnaise. Die werde an eine Wand geschmiert. Die Tiere reckten sich dann, um die Soße abzuschlecken. Die Seelöwen seien trainiert und arbeiteten ohne Distanz mit den Pflegern. Bei den Pinguinen sei Vorsicht geboten, weil sie mit ihren Schnäbeln kräftig austeilen können. „Eile und beherztes Zugreifen ist notwendig, um das Tier im Eimer auf die Waage zu setzen“, sagt Heike Kück. Auch die Kaiserschnurrbarttamarine „wurden mit Leckerlis zum Wiegen motiviert“. Die Köhlerschildkröte „Fred“, mit 75 Jahren älteste Bewohnerin des Zoos am Meer, hat Routine und lässt sich von den Pflegerinnen bei dem Gang auf die Waage gerne kraulen.

Nun, denn. „Das Ergebnis ist zufriedenstellend“, teilte der Zoo mit. „Die heute vermessenen Tiere sind wohlgenährt und gut im Wachstum.“ Einige Zahlen belegen das: Die Eisbärenzwillinge „Anna“ und „Elsa“ (etwas mehr als drei Jahre alt) sind 2,50 Meter groß und nur noch zehn Zentimeter kleiner als Mutter „Valeska“, die mit 250 Kilo auch das schwerste Tier ist. Seelöwenbulle „Samson“ misst 1,90 Meter, Seelöwin „Zoe“ 1,60 Meter. Sie bringt 137 Kilo auf die Waage und ist damit schwerer als ihre Artgenossinnen „Alice“ (123,5 Kilo) und „Babbie“ (118 Kilo). Methusalem „Fred“ ist mit 10,34 Kilo gut im Schildkrötenfutter. Waschbärin „Elli“ bringt es auf sieben Kilo, Kaiserschnurrbarttamarin „Cusco“ auf 510 Gramm.

Köhlerschildkröte „Fred“, die älteste Bewohnerin des Bremerhavener Zoos, lässt sich beim Wiegen von einer Pflegerin kraulen. © DPA/Schuldt

„Fred“ ist der Senior im Zoo

Der Zoo am Meer hat derzeit von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet für Erwachsene zehn Euro, für Schüler und Studenten 7,50 Euro und für Kinder (vier bis 14 Jahre) 6,50 Euro.