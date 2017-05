Leckeres vom Martinhsof

Bremen - Chili-Zitronen-Öl, Senatskonfitüre und vieles mehr, all das kommt vom Martinshof, der Werkstatt für behinderte Menschen. Morgen, Sonntag, stellt sich die Betriebsstätte am Schiffbauerweg in Gröpelingen der Öffentlichkeit vor. Die Werkstatt lädt von 12 bis 18 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Geschäftsführer Ahlrich Weiberg wird die Gäste begrüßen und die neuesten Produkte aus der Reihe „Bremer Werftküche“ präsentieren. Und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) kommt auch zu Besuch.

Der Martinshof, eine der größten und ältesten Werkstätten für behinderte Menschen im Bundesgebiet mit 1 850 Plätzen an 35 Standorten, ist seit 20 Jahren im ehemaligen Casino-Gebäude der „AG Weser“ am Schiffbauerweg ansässig. Der Schwerpunkt der Arbeitsangebote liegt in der Verpackung und Produktion von hochwertigen Lebensmitteln, wie Martinshof-Chef Weiberg sagt. So sind hier vor zehn Jahren die ersten Konfitüren der Bremer Senatsprodukte entstanden, damals unter der Regie von „Mr. Martinshof“ Wilfried Hautop, Weibergs Vorgänger. Seit zwei Jahren besteht die zweite Produktlinie, die „Bremer Werftküche“, bei der „regionale Produkte mit viel Leidenschaft und handwerklichem Geschick“ in Bioqualität entstehen.

Der „Tag der offenen Tür“ gewährt kleine Einblicke in die Produktion. So dürfen die Besucher erleben, wie Schokoladen-Produkte hergestellt werden und wie Tee abgefüllt und verpackt wird. „In lockerer Atmosphäre können sich die Besucher über die verschiedenen beruflichen Angebote und Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen informieren“, so Weiberg. Außerdem stellen sich die Partner Gepa (The Fair Trade Company), Rauf Tee, die Konditorei van Heyningen, die Freie Brau-Union Bremen und die Wesermühle vor. Exklusiv für den 20. Geburstag wurden in Kooperation mit dem Biohof Kaemena im Blockland drei Sorten Eis hergestellt. Zum Rahmenprogramm gehören Musik, Zauberer, Jongleure, Berichte von Zeitzeugen der AG-Weser-Werft und mehr. - gn